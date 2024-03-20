Обозреватель RS: призывы разрушить Россию лишь повышают риск ядерной войны

19:43
В 2028 году планируется завершить строительство аэропорта в Карачаево-Черкессии
В правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.
19:43
Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких
Новое исследование показало, что 40% россиян не знают наизусть ни одного номера телефона, кроме собственного. Ещё 44% утверждают, что помнят два — три контакта самых близких людей.
19:35
Психолог Сосновская перечислила меры профилактики бессонницы
Психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы. К их числу она отнесла соблюдение режима сна.
19:35
Психолог Сосновская рассказала о причинах бессонницы
Психолог Екатерина Сосновская рассказала о возможных причинах бессонницы.
19:35
В Ижевске утвердили документацию на продление проспекта Калашникова
В Ижевске утверждена документация по планировке территории для строительства участка проспекта Калашникова от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы.
19:34
Житель Челябинской области спас детей при пожаре
В Челябинской области местный житель спас троих детей во время пожара.
19:34
В Челябинской области началась детская оздоровительная кампания
В Министерстве социального развития Челябинской области заявили о начале детской оздоровительной кампании.
19:34
Донорами крови в Подмосковье стали более 18 тысяч человек с начала года
В Минздраве Московской области заявили о 18 тыс. человек, ставших донорами крови с начала 2024 года.
19:34
МИД: в Эстонии исказили контекст удара войск СССР по позициям фашистов в Таллине
Власти Эстонии превзошли Йозефа Геббельса, исказив «в антироссийском угаре» контекст авианалёта советских войск на позиции фашистов в Таллине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
19:33
Актёр Мартон рассказал о спектакле «Вертинский. Русский Пьеро»
Народный артист РСФСР Николай Мартон рассказал подробности о спектакле Александринского театра «Вертинский. Русский Пьеро».
19:33
Оборот предприятий малого бизнеса Петербурга вырос на 21%
Предприятия малого бизнеса Санкт-Петербурга увеличили в 2023 году оборот на 21%.
19:33
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа докладчиком на заседание СБ ООН по Украине
Российская сторона пригласила на заседание СБ ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину, экс-сотрудника Госдепа США Мэтью Хо.
19:33
В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского
Новый 12-этажный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского открылся 20 марта.
19:32
В Тюменской области начали подготовку к закрытию ледовых переправ
В Главном управлении строительства Тюменской области заявили о начале подготовки к закрытию ледовых переправ с 25 марта.
19:32
Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Майами
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Майами.
19:30
Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака
Заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе дал рекомендации по чистке зубов.
19:29
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
Двое детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в Нижегородской области.
19:26
Андрей Мостовой покинул расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий Андрей Мостовой уехал в расположение «Зенита» из-за травмы.
19:23
Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта снизилась до 7,58%
Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта снизилась до 7,58% против 7,6% неделей ранее.
19:17
«Трактор» победил московское «Динамо» и ведёт в серии плей-офф КХЛ 3-0
«Трактор» победил московское «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:09
Житель Козинки рассказал об украинских ДРГ, которые пытались прорваться в регион
Житель населённого пункта Козинка в Белгородской области заявил, что украинские диверсанты в последние дни предпринимали активные попытки прорваться в этот район.
19:08
МИД Молдавии: российский дипломат должен уехать в течение трёх суток
Объявленный персоной нон грата в Молдавии российский дипломат должен покинуть республику в течение 72 часов.
19:06
МИД: Молдавия ожидает зеркальных мер после высылки российского дипломата
Молдавия ожидает зеркальных мер от Москвы после объявления персоной нон грата российского дипломата.
19:01
Семья пропавшей в Дагестане Цомартовой пообещала деньги за её возвращение
Родные осетинской спортсменки Анны Цомартовой, исчезнувшей в Дагестане больше месяца назад, объявили вознаграждение за её возвращение.
18:59
Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии
Президентом Индонезии избран глава Минобороны страны Прабово Субианто.
18:58
Корр RT Насср пообщался с уничтожившими танк Abrams российскими бойцами
Корреспондент RT Хассан Насср пообщался с российскими военными, уничтожившими американский танк Abrams в Бердычах Донецкой Народной Республики.
18:54
Глава МО Израиля Галант заявил, что 2024 год станет «годом войны и победы»
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что 2024 год станет для ведущего военную операцию в секторе Газа еврейского государства «годом войны и победы».
18:54
Сальников: условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян.
18:54
Стоматолог Григорян рассказал об абразивных веществах в зубных порошках
Врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян заявил, что не стоит использовать зубные порошки.
18:52
ЦИК России: Путин набрал на выборах президента за рубежом 72,3%
Действующий лидер России Владимир Путин в ходе голосования на выборах президента страны за рубежом набрал 72,3%, следует из данных ЦИК.
18:44
Суд ЕС аннулировал решение о санкциях против белорусского завода «Белшина»
Суд Европейского союза постановил исключить завод Белоруссии «Белшина» из санкционных списков, в которые предприятие занесли в 2021 году.
18:39
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 11 апреля в Подмосковье
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 11 апреля в Московской области — на территории особой экономической зоны «Дубна».
18:38
Форвард сборной Сербии Тадич: у России есть отличные футболисты, как Головин
Нападающий сборной Сербии Душан Тадич поделился мнением о российских футболистах.
18:36
Премьер Словакии заявил, что на саммите ЕС не будут обсуждать мир на Украине
На саммите ЕС никто не будет говорить о способах достижения мира на Украине — только о войне, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
18:35
Тренер сборной Сербии сравнил команду России с Англией и Данией
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о стиле команды России.
18:34
«Транснефть» увеличила прибыль по МСФО на 22% в 2023 году
«Транснефть» увеличила прибыль по МСФО более чем на 22% по итогам 2023 года, достигнув суммы в 296,5 млрд рублей.
18:32
ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области, повреждена ЛЭП
Вооружённые силы Украины 20 марта обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, повредив линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
18:31
Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ
Церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, в том числе частных.
18:28
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу.
18:27
Специалист Вассев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина
Основатель TerraCrypto Никита Вассев прокомментировал динамику курса биткоина.
18:20
Карпин заявил, что не может поверить в смерть Уткина
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не может поверить в смерть комментатора Василия Уткина.
18:18
Тренер Сербии — о Карпине: его имя известно в Европе, он особый человек
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о своём коллеге из национальной команды России — Валерии Карпине.
18:16
Дуда: тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями польских фермеров
Польский президент Анджей Дуда заявил, что поддерживает требования протестующих фермеров.
18:15
Специалист Марьинский: пик активности клещей приходится на вторую половину весны
Научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский рассказал, когда начинается сезон активности клещей.
18:14
ХАМАС утверждает, что Израиль отверг его предложение по перемирию в секторе Газа
Израиль отрицательно воспринял предложение ХАМАС по перемирию в секторе Газа, представленное 14 марта. Об этом заявил член политбюро палестинского движения Усама Хамдан.
18:13
На Украине выставили на продажу яхту, якобы принадлежащую Медведчуку
Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, которая якобы принадлежит лидеру оппозиции Виктору Медведчуку.
18:13
Спецкор RT Пискунов показал работу реактивной артиллерии на Авдеевском направлении
Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал кадры работы реактивной артиллерии на Авдеевском направлении.
18:09
Автоэксперт Кадаков заявил, что машину не стоит считать инвестицией
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что машину не стоит считать инвестицией.
18:05
Колобков — о критериях МОК: всё это полная дискриминация российских спортсменов
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о критериях допуска россиян на Игры в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК).
18:05
МВД Молдавии: попытка поджога посольства России в Кишинёве была запланированной
Министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос заявил, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, заранее спланировал свои действия.