Недавнее заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разрушена, никак не помогает исправить нынешнее положение дел, пишет обозреватель Responsible Statecraft Эльдар Мамедов. Более того, подобные слова лишь способствуют обострению ситуации, повышая риск ядерной войны.

На днях президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, выражая поддержку французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину, заявил, что «Россия должна быть разрушена», пишет в своей статье для Responsible Statecraft эксперт по внешней политике из Брюсселя Эльдар Мамедов.



Фраза Ринкевичса, написанная на латинском языке, была переделанной цитатой Марка Порция Катона. Некоторые могут интерпретировать выбор слов латышского президента как призыв стойко бороться с врагом — Россией, однако разумно предположить, что большинство людей воспримут эту фразу более буквально.



И подобные заявления, как отмечает автор, никак не помогают, лишь способствуя обострению ситуации.



У Путина могут быть веские причины избегать прямого столкновения с НАТО, поскольку в плане неядерных вооружений возможности альянса значительно превосходят потенциал России.



«Но в этом-то и суть: если Россию загнать в угол, то её слабость в обычных вооружениях может снизить планку и подтолкнуть её нанести ядерный удар первой. Действия в ответ на угрозу «уничтожения» России, безусловно, рискуют сделать такой вариант развития событий ещё более реальным. Могут ли страны Прибалтики быть уверены в постоянной готовности Вашингтона вступить в ядерную войну с Россией от их имени, если их собственные действия будут рассматриваться как излишне провокационные?» — задаётся вопросом обозреватель Responsible Statecraft.



При этом он выражает уверенность в том, что Запад способен помогать Киеву в его борьбе с Россией, «не вступая на скользкий путь ошибочной риторики, направленной на обострение ситуации».