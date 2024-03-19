BFM TV: «будет ли война с Россией?» — обеспокоенные марсельцы заставили Макрона отвечать

20:32
Испортившей бюллетени под Калининградом женщине запретили выходить в интернет
Зеленоградский районный суд Калининградской области по ходатайству следствия запретил пользоваться почтой и интернетом женщине, вылившей краску в урну с бюллетенями на избирательном участке 16 марта.
20:32
МОК не допустил россиян до церемонии открытия Олимпиады в Париже
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже.
20:31
Пушилин: пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку
Донецк и Горловка подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате этого пострадали пять мирных жителей.
20:30
Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики на военные рельсы
Cаммит Евросоюза, который пройдёт 21 и 22 марта, должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы и увеличении военных расходов всех стран сообщества, считает глава Евросовета Шарль Мишель.
20:26
Карпин — об Уткине: я могу назвать его другом
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.
20:22
Карпин сообщил, что Дивеев покинул расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев покинул расположение национальной команды.
20:21
В Кузбассе проводят проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка
В следственном управлении СК России по Кемеровской области организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка.
20:21
В Подмосковье отремонтируют 26 детских садов в 2024 году
В Московской области в 2024 году капитально отремонтируют 26 детских садов в рамках президентской программы.
20:20
РЭО и Минстрой обсудили ход строительства экопромышленных парков
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев обсудили ход строительства экопромышленных парков.
20:20
У станции МЦД «Марк» введут новостройку по реновации
В Москве около станции МЦД «Марк» возведут новостройку в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
20:20
Минобороны: Чехия не станет направлять военных на Украину
Власти Чехии не планируют направлять военнослужащих на Украину. Информация об этом содержится в сообщении, распространённом пресс-службой Министерства обороны республики.
20:19
В Подмосковье рассказали о подготовке к предстоящим паводкам и подтоплениям
В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.
20:19
Специалист Хвостов рассказал об основных правилах при поступлении в колледж
Директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа Maxitet Александр Хвостов перечислил основные правила при поступлении в колледж.
20:19
Российские банки выдали рекордное число автокредитов в феврале 2024 года
Новое исследование показало, что в феврале 2024 года российские банки выдали рекордные 104,5 тыс. автокредитов.
20:18
В Марий Эл направили 3 млрд рублей на бесплатные лекарства
В Минздраве Марий Эл заявили о выделении более 3 млрд рублей на обеспечение населения бесплатными лекарственными препаратами.
20:17
К ОЭЗ «Иннополис» присоединились 60 компаний в 2023 году
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» в 2023 году приняла в свой состав 60 новых компаний, заявил генеральный директор Ренат Халимов.
20:16
Участниками масленичных гуляний в Нижнем Новгороде стали 120 тысяч человек
В мэрии Нижнего Новгорода заявили о 120 тыс. жителей региона, принявших участие в масленичных гуляньях.
20:16
На телебашне Симферополя подсветку будут включать ежедневно
На телевизионной вышке Симферополя ежедневно будет включаться подсветка, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
20:15
Иностранные студенты проводили Масленицу в подмосковном университете «Дубна»
Студентов с Кубы, из Индии и Мексики познакомили с традициями русской Масленицы в подмосковном университете «Дубна».
20:14
Канада предоставит Украине военную помощь на сумму $29,5 млн
Канадская сторона предоставит Киеву военную помощь на сумму $29,5 млн. Об этом сообщил министр обороны Канады Уильям Блэр.
20:14
На башне Главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановят часы
На башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.
20:12
Тарасова: Уткин говорил очень много и очень хорошо
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти журналиста Василия Уткина.
20:11
Под Одессой поймали восемь украинских уклонистов в рыболовных костюмах
Национальная полиция Украины сообщила, что правоохранители задержали в Одесской области восемь уклонистов в рыболовных костюмах.
20:07
Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина
Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.
20:06
В Калязине отреставрируют дом XVIII века
В Калязине Тверской области планируют отреставрировать дом XVIII века — объект культурного наследия.
20:04
Блинкова проиграла Юань и не смогла выйти во второй круг турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США).
19:57
Юзефович — об Уткине: Вася, как же так, мы ещё столько всего не обсудили
Российский литературный критик Галина Юзефович прокомментировала новость о смерти журналиста Василия Уткина.
19:57
Число заразившихся сальмонеллёзом сотрудников предприятия в Казани выросло до 57
Количество сотрудников предприятия «Нэфис косметикс» в Татарстане, заразившихся сальмонеллёзом, выросло до 57.
19:52
ВЦИОМ: 72% россиян доверяют итогам выборов президента России
Примерно 72% россиян выразили доверие результатам выборов президента, большая часть опрошенных называют итоги достоверными, сообщает ВЦИОМ. Как отмечают исследователи, результаты голосования вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции.
19:50
Непомнящий: Уткин не любил непрофессионализма в футболе
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о смерти спортивного журналиста Василия Уткина.
19:46
Власов занял третье место на втором этапе «Вуэльты Каталонии»
Российский велогонщик команды BORA — hansgrohe Александр Власов занял третье место на втором этапе многодневки «Вуэльта Каталонии».
19:46
В ООН призвали все страны способствовать деэскалации на Украине
Члены международного сообщества должны приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
19:42
Белый дом: ВСУ теряют позиции на поле боя из-за бездействия конгресса США
Украинские военные теряют позиции на поле боя из-за бездействия конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву.
19:36
В Раде обвинили Киев в скатывании к диктатуре
Киев оказался на пути к диктатуре. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
19:33
РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Уткина
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением касательно новости о смерти российского комментатора и журналиста Василия Уткина.
19:31
Погибшая в Никольском из-за снаряда ВСУ женщина была волонтёром
Пожилая женщина, погибшая при обстреле посёлка Никольское в Белгородской области, помогала бойцам СВО и плела масксети, выяснил RT.
19:25
Шеф Пентагона Остин: США видят постепенное продвижение ВС России в зоне СВО
Власти Соединённых Штатов фиксируют постепенное продвижение Вооружённых сил России в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
19:22
В Петербурге полиция раскрыла несколько краж валюты из банковских ячеек
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли несколько краж валюты из банковских ячеек.
19:22
«Металлург» обыграл «Спартак» и увеличил преимущество в серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
19:21
В Удмуртии выделили участок под площадку для утилизации отходов бурения
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, предоставляющее земельный участок для реализации инвестиционного проекта.
19:19
Источник: Уткин скончался 19 марта в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова
Стали известны причины смерти журналиста Василия Уткина.
19:15
На четырёх федеральных трассах в Свердловской области установят новые камеры
На четырёх федеральных автодорогах в Свердловской области разместят новые камеры.
19:14
Myśl Polska: судьбу Украины решит Запад
Судьба Украины будет зависеть от стран Запада, в первую очередь США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
19:12
Тихонов — о Промесе: по-футбольному это потеря, но закон есть закон
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно нападающего красно-белых Квинси Промеса.
19:07
В Лабытнанги началось строительство 15 многоквартирных домов
В Лабытнанги начали строить 15 многоквартирных домов. В скором времени ключи от новых квартир получат 88 семей, заявила глава города Марина Трескова.
19:01
Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин
Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.
19:00
В Одессе возбудили дело против женщины за заявление в поддержку СВО
В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции.
19:00
Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» пройдёт на Ямале
Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.
18:57
«Вкусно — и точка» временно остановила работу в Белгороде, но сохранила зарплату
В Белгороде временно прекратили работу рестораны «Вкусно — и точка» с сохранением зарплаты сотрудникам, это сделано для обеспечения безопасности людей.
18:52
После пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде возбудили дело
Уголовное дело возбудили после пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде.