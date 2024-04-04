Нехватка живой силы в рядах ВСУ сказывается на положении Украины на поле боя. По этой причине странам НАТО вскоре придётся отправить свой военный контингент, либо признать катастрофическое поражение, пишет консультант Госдепа США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. По его словам, уже сейчас Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно вынашивают планы по дислокации личного состава своих элитных подразделений и вспомогательного технического персонала на территорию Украины.

Ситуация на поле боя для ВСУ постепенно ухудшается, но хотя Киев и объясняет отступление своих войск недостаточным количеством у них боеприпасов и военной техники, именно дефицит военнослужащих является для Украины самой тяжёлой проблемой, пишет консультант Госдепа США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. Несмотря на недавние законодательные инициативы Киева по набору более молодых призывников, общая численность украинских войск всё ещё слишком мала в расчёте на население страны.

В этой связи странам НАТО вскоре придётся отправить солдат на Украину, поскольку в противном случае они будут вынуждены смириться со своим катастрофическим поражением. По словам автора, власти Великобритании, Франции и стран Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск, как небольших элитных подразделений, так и вспомогательного персонала, которые могут оставаться вдали от линии фронта.

По словам Люттвака, технические специалисты НАТО могли бы помочь ВСУ, взяв на себя восстановление и ремонт повреждённой техники, а также проведение обучения новобранцев. Таким образом, солдаты НАТО не будут принимать участие в боевых действиях, что они и не обязаны это делать, чтобы помочь Украине «максимально эффективно» использовать свою скудную рабочую силу.