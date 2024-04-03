Линднер: Германии не нужна обязательная военная служба — ей и так не хватает рабочей силы

Министр финансов Германии Кристиан Линднер скептически относится к идее возвращения воинской обязанности в стране, пишет Berliner Zeitung. По его мнению, это не то, что нужно Германии в условиях нехватки рабочей силы в стареющем обществе. Вместо этого он считает более целесообразным увеличить резерв бундесвера.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер по-прежнему с сомнением относится к обязательной военной службе для укрепления бундесвера, сообщает Berliner Zeitung. «Экономические затраты на всеобщую обязательную службу будут очень высокими, учитывая нехватку рабочей силы в стареющем обществе», — подчеркнул политик.

Лучшей альтернативой обязательной военной службе, которая сейчас вновь обсуждается в Германии, Линднер считает усиленный резерв. По его мнению, граждане должны иметь возможность добровольно взять на себя обязательство регулярно служить в бундесвере в течение длительного периода времени наряду со своей гражданской работой. Это также позволит привлечь к службе специалистов, которых трудно набрать в таких областях, как киберзащита. «Усиленный резерв должен быть настолько привлекательным благодаря получению квалификации, чтобы работодатели также поддержали соответствующее обязательство», — отметил Линднер.

Ситуация с безопасностью в Европе изменилась, украинский конфликт поставил под сомнение мирный порядок в Европе в целом. Поэтому Линднер убеждён: «Нам нужны высокоспециализированные, но в то же время устойчивые вооружённые силы. Для этого необходимо заполнить существующие должности и повысить способность бундесвера пополняться резервистами».

Обязательная военная служба была приостановлена в Германии в июле 2011 года, спустя 55 лет, в течение которых действовал призыв, после отставки тогдашнего министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга. На практике это означало отмену военной и гражданской службы. На сегодняшний день заявлено, что к 2031 году численность бундесвера должна вырасти до 203 тыс. солдат. Несмотря на активизацию усилий, число военных в прошлом году сократилось до 181,5 тыс. человек.