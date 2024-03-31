France 24: ремилитаризация у границ России — шведские военные возвращаются на Готланд

Вооружённые силы Швеции восстанавливают присутствие на острове Готланд, расположенном в 300 километрах от побережья Калининградской области, передаёт France 24. Как следует из репортажа канала, командование Готландского полка убеждено, что Россия пристально следит за ситуацией на острове, — ведь в Москве понимают его огромное стратегическое значение.

Мы — на шведском острове, уютно расположенном в самом сердце Балтийского моря всего в 300 километрах от побережья Калининградского анклава России. Это — Готланд, и стратегическую важность он имел всегда: во времена холодной войны здесь размещались тысячи военнослужащих. После распада Советского Союза Стокгольм демилитаризовал остров, — однако когда Владимир Путин решил атаковать Украину, Швеция вступила в НАТО. В 2018 году страна восстановила Готландский полк и вернула обязательную военную службу. Теперь на острове вновь появились призывники.

ПРИЗЫВНИК: Сначала слегка необычно. Странные ощущения возникают, когда учишься обращаться с оружием, следить за своими вещами, а особенно — когда водишь танк. Вот это у меня лучше всего получается.

20-летний военный проходит подготовку на Leopard 2 — современном боевом танке, который стоит пять миллионов евро. Аналогичные машины Швеция отправила в качестве помощи Украине. Юноша признаёт: российская угроза иногда обсуждается.





ПРИЗЫВНИК: Бывает такое, да. Но если думать обо всём плохом, невозможно жить нормальной жизнью.

В следующем году на Готланде разместят 200 призывников как мужского, так и женского пола. Одна из основных проблем — найти место, где им можно будет расположиться, а потому армия сейчас ведёт строительство нужной инфраструктуры, которую нам снимать запретили.

Как подчёркивает командир полка, остров имеет ключевое значение для обороны Швеции и кое-кто за ним наблюдает.

ПОЛКОВНИК ДЭН РАСМУССЕН, командир Готландского полка: Сторона, которая займёт в военном смысле остров, сможет затем контролировать трафик в воздушном пространстве, а также в Балтийском море. Так что у нас имеются разные разведданные, которые подтверждают, что Россия, также являясь одной из балтийских держав, разумеется, считает важным отслеживать, что шведы — а теперь и НАТО — делают на острове.





ЖУРНАЛИСТ: А что разведданные?

ПОЛКОВНИК ДЭН РАСМУССЕН: Подробно я говорить об этом не могу, — но мы себе довольно хорошо представляем, за чем они наблюдают.

Дата выхода в эфир 29 марта 2024 года.