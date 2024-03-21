SwebbTV: шведские левые внезапно потребовали вооружить Украину

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Politico: помощь США Киеву, несмотря на громкие обещания, ограничивается в основном словами Politico
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РФС продолжит работать над проведением матча сборных России и Турции в 2025 году
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не отказывается от идеи проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.
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Reuters: Киев отказался от списка спонсоров войны из-за давления Пекина и Парижа
Украинские власти решили отказаться от списка «международных спонсоров войны» в связи с давлением со стороны Китая и Франции.
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В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.
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Пользователи Playstation Network пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса Playstation Network пожаловались на сбои в его работе.
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Подполье: по заводу ракетных деталей в Николаеве нанесён сдвоенный удар
Войска России 21 марта нанесли удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, там производят детали для ракет, а также ремонтируют военную технику, сейчас в городе чувствуется запах гари, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
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Карпин в шутку предложил взять в сборную России выбежавшего на поле болельщика
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.
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Парламент Молдавии принял декларацию о курсе на евроинтеграцию
Молдавский парламент принял декларацию о поддержке курса на евроинтеграцию — «за» проголосовали 54 из 101 депутата от правящей Партии действия и солидарности.
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Экс-офицер США: европейцы не желают войны, этого хотят только военные паразиты
Никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты», заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт, комментируя RT заявления стран Запада о якобы подготовке России к конфликту с НАТО.
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Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в постоянной боеготовности, чтобы отражать угрозы в адрес России.
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Митрофанов: Промес не является позором российского футбола
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
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Дюков допустил, что сборная России ещё раз сыграет с командой Сербии
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, планируются ли ещё игры между сборными России и Сербии.
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WP: Запад с февраля 2022 года покупал в России титан, несмотря на санкции
Запад, несмотря на антироссийские санкции, закупал с февраля 2022 года титан на сотни миллионов долларов в России.
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Карпин: удаление сыграло большую роль в матче с Сербией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.
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Оленченко: заявления Польши о России призваны отвлечь население от внутренних проблем
Звучащие в Польше заявления о том, что Россия якобы готовится к агрессии против Запада, призваны отвлечь население от внутренних проблем, такой же тактики придерживаются и другие страны Европы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
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Евросовет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины
Евросовет принял решение о старте переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении страны в ЕС, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
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Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов АдГ, которые пришли в эфир RT
Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — они были наблюдателями на выборах президента России, а после пришли в эфир RT.
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Дюков: на сербов оказывали давление, чтобы товарищеского матча не было
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ряд стран оказывали сильное давление на сборную Сербии, чтобы она отказалась приезжать на товарищеский матч с командой России.
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Аналитик: руководство Польши генетически пропитано мнимой российской угрозой
Политическое руководство Польши уже генетически пропитано мнимой «российской угрозой», очевидно, что Россия не готовится к агрессии против неё и других стран Запада, заявил RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны строят крупный медицинский центр для детей в Омске, новое медучреждение создаётся по поручению президента в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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Дюков — о матче между Россией и Сербией: судья убил интригу в самом начале
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.
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Пучдемон заявил о планах баллотироваться на пост лидера Каталонии
Бывший глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о планах вновь баллотироваться на пост главы региона.
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Нидерландская журналистка: от НАТО исходит военная риторика, но Россия не намерена вторгаться
Сейчас от стран Запада звучит очень много военной риторики, но НАТО не подготовлено к конфликту, а Россия не намерена вторгаться в эти страны, заявила RT нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде, подчеркнув, что эта военная риторика работает против людей в европейских странах.
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Захарова указала на подстрекательство к терроризму со стороны Великобритании
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая призвала США разрешить Украине использовать в противостоянии с Россией «всевозможное оружие и всевозможные тактики».
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Осипенко установил рекорд сборной России по числу точных передач за матч
Защитник «Ростова» Максим Осипенко установил новый рекорд в составе сборной России во время товарищеского матча с Сербией.
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Алексей Миранчук: мы кайфовали с братом на поле во время матча с Сербией
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.
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Калинская одержала победу на старте турнира WTA-1000 в Майами
Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
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Журналист Лучиди: Россия не готовится к войне, жители Европы этого тоже не хотят
Не Россия готовится к войне со странами Запада, а НАТО готовится к войне против России — это видно по тому, как за последние три года многие западные страны совершенствуют оборонный сектор. Такое мнение в беседе с RT высказал итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди.
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Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в товарищеском матче
Футболисты сборной России разгромили команду Сербии в домашнем товарищеском матче.
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«Спартак» одолел «Металлург» в плей-офф КХЛ и сократил отставание в серии
«Спартак» одержал победу над «Металлургом» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Пентагон: Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США
Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать «трудные решения» об отводе войск, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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МИД: Россия не советует кому-либо проверять её готовность к жёсткому ответу
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, отметил, что Москва не советует проверять её готовность к жёсткому ответу.
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Херш: США выдвинули Зеленскому ультиматум и запретили переговоры с Россией
Руководство США выдвинуло ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав не вести никаких мирных переговоров с Россией, в противном случае Вашингтон пригрозил Киеву отменить выделение $45 млрд «невоенных средств», утверждает американский журналист Сеймур Херш.
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Российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на матче Россия — Сербия
Российские и сербские болельщики вместе поют «Катюшу» на товарищеском матче между сборными России и Сербии.
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Лавров и глава МИД Сербии пришли на футбольный матч Россия — Сербия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич присутствуют среди зрителей товарищеского матча между футбольными сборными России и Сербии.
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В Пентагоне заявили, что не рекомендуют Байдену выводить войска из Ирака
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла заявил, что Пентагон не рекомендует президенту Джо Байдену выводить войска из Ирака.
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Оренбургская область присоединится к акции «Диктант Победы»
Оренбургская область примет участие в международной акции «Диктант Победы», которая состоится 26 апреля.
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Нарышкин заявил, что США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти
США не могут уже диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти — мир становится многополярным, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для докпроекта «Нефть».
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Специалист по БПЛА: ВСУ используют дроны-приманки для выявления средств ПВО
Украинские военные используют простые дроны-приманки, чтобы попытаться вскрыть системы ПВО России, сообщил специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Ярс.
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Школы Кировской области примут 16 тысяч первоклассников в новом учебном году
В новом учебном году школы Кировской области планируют принять около 16 тыс. первоклассников, заявила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.
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Аллерголог Болибок спрогнозировал появление первой пыльцы в Москве 26 марта
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что первая пыльца появится в столичном регионе 26 марта.
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«Автомобилист» в овертайме обыграл СКА в плей-офф КХЛ
«Автомобилист» обыграл СКА в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Bloomberg: США предложили G7 выпустить гособлигации под залог активов России
США предложили союзникам выпустить гособлигации на сумму по меньшей мере в $50 млрд для поддержки Украины через замороженные российские активы.
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Гастроэнтеролог Ткаченко посоветовал следить за питанием весной
Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко рекомендовал следить за питанием весной, чтобы избежать обострения заболеваний.
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Гладков посетил Новую Таволжанку и проверил восстановительные работы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку с рабочей поездкой, он проверил ход строительства новых домов и текущие восстановительные работы.
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МОК обвинил пранкеров РФ в фейковых звонках от главы комиссии Африканского союза
Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российских пранкеров в совершении звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.
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Реабилитолог Агапова посоветовала не мыть голову над ванной
Физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова посоветовала не мыть голову над ванной, так как слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч.
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Нарышкин: Ближний Восток не будет двигаться в русле интересов США в нефтедобыче
Соединённые Штаты не смогут вынудить страны Ближнего Востока двигаться в русле их интересов в отношении нефтедобычи.
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Педагог Фокин посоветовал больше беседовать с ребёнком для профилактики травли
Педагог, автор курса «Противодействие буллингу в школе» Тимофей Фокин рекомендовал чаще разговаривать с ребёнком на различные темы для профилактики травли сверстниками.
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В Подмосковье откроют 12 предприятий по производству стройматериалов
В Московской области откроют 12 импортозамещающих предприятий по выпуску строительных материалов.
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Врач Ильина высказалась о способах лечения аллергии
Главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) д. м. н., профессор Наталья Ильина рассказала об эффективном методе лечения аллергии.