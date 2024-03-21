До недавних пор Левая партия Швеции была последовательным противником поставок военной помощи Киеву. Однако теперь бывшие коммунисты и противники НАТО внезапно пересмотрели свои взгляды и потребовали от правительства направить весь военный экспорт в пользу Украины, отмечает SwebbTV.

Левая партия Швеции выступает за разжигание вооружённого конфликта на Украине за счёт увеличения поставок вооружений и боеприпасов Киеву, передаёт SwebbTV. С февраля 2022 года Левая партия была единственной системной политической силой в Швеции, которая в риксдаге выступала против отправки шведского оружия на Украину.

Однако по непонятной причине мнение бывших коммунистов по этому вопросу внезапно поменялось. Теперь же, наоборот, левые требуют от правительства отдать приоритет именно военной помощи для ВСУ. Лидер партии Нуши Дадгостар заявила о необходимости адаптировать шведский экспорт вооружений к «потребностям» Украины. По убеждению лидера партии, Киев «в некоторой степени» способен противостоять натиску российской армии, но проблема якобы заключается исключительно в том, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и военной техники.

«Каждую гранату, каждый патрон, всю подходящую военную технику сейчас нужно отправлять на Украину», — призывает политик. В этой связи экспорт боеприпасов и оружия должен быть в пользу Украины, а не других стран. Дадгостар убеждён том, что «России нельзя позволить победить».