France 2: украинские солдаты хотят домой, но у Киева нет для них замены

Измученные солдаты ВСУ после двух лет на фронте хотят вернуться к семьям, однако Киев не может найти им замену, передаёт France 2. В украинских окопах царят пессимистичные настроения без надежды на скорое завершение конфликта.

На украинском фронте начинает чувствоваться острая нехватка военнослужащих, рассказывает в репортаже из окопов France 2. «Все хотят домой, увидеть и обнять родных», — признаётся один из солдат, которые живут в постоянной опасности.

Большинство их них участвуют в конфликте с самого его начала, однако 47-летний старший сержант Виктор приехал только два дня назад. Он не хотел отправляться на передовую, его семья тоже, «но никуда не денешься». По его словам, «война ещё не закончится», и ему придётся на некоторое время остаться здесь.

Измученные бойцы надеются на ротацию, однако видят, что Киеву сложно найти для них замену. Один из солдат заявил французскому телеканалу, что «всё закончится, когда закончится война, — или когда я умру или получу ранение».