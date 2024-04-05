НАТО может готовить плацдарм для своих войск в Молдавии на случай победы России в украинском конфликте, рассуждает экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье Asia Times. Он предупреждает, что такой запасной план сопряжён с трудностями: в Молдавии к власти могут прийти пророссийские силы, и если ЕС отправит войска для помощи прозападному режиму, это может привести к гражданской войне.

Молдавия может стать плацдармом для США и НАТО в случае поражения и распада Украины, считает экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен. В статье для Asia Times он отмечает, что европейские специалисты и некоторые чиновники всё чаще высказывают мнение, что дни Украины как независимого государства могут быть сочтены.

Аналитик предполагает, что в худшем варианте развития событий часть украинской территории займёт Россия, в Киеве появится пророссийская власть, а запад отойдёт Польше или будет поделен между ней и другими соседями. НАТО захочет иметь противовес российской победе, что может означать попытку защитить Одессу и угрожать Крыму.

Таким образом, Молдавия может стать запасным планом, однако её использование в качестве плацдарма сопряжено с трудностями. Страна разделена между прозападными и пророссийскими силами, которые могут прийти к власти. Если ЕС отправит войска через Румынию или другие государства для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, это может привести в внутреннему кровавому конфликту.