Французский офицер: НАТО ведёт информационную войну против России, как это было в Руанде и Косове
Офицер парашютно-десантных войск Иностранного легиона Франции и войск специального назначения Жак Огар уверен в несостоятельности позиции, которую Запад поспешил выработать в отношении причин конфликта на Украине сразу после его начала. В беседе с Valeurs actuelles он отметил схожесть методов нынешней информационной войны с событиями в Руанде в 1994 году и в Косове в 1999 году.
«Как только я приехал в Руанду, меня поразило изменение отношения американцев к нам. Их журналисты осуждали действия Франции и её армии. Помню, как один из них спросил меня: «А вам не стыдно находиться в Руанде после всего, что вы там сделали?» От изумления я вытаращил глаза. Ведь я гордился ореолом благородства возложенной на нас миссии: положить конец геноциду руандийских тутси со стороны правящих жрецов хуту. Вскоре я понял, в какой мере Руанда и соседняя Демократическая Республика Конго были полем битвы крупных держав», — говорит Огар.
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