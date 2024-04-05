Позиция, которую Запад поспешил выработать в отношении причин конфликта на Украине, несостоятельна, уверен офицер парашютно-десантных войск Иностранного легиона Франции и войск специального назначения Жак Огар. В беседе с Valeurs actuelles он отметил схожесть методов нынешней информационной войны с событиями в Косове, когда альянс демонизировал сербов для оправдания своих действий.

Офицер парашютно-десантных войск Иностранного легиона Франции и войск специального назначения Жак Огар уверен в несостоятельности позиции, которую Запад поспешил выработать в отношении причин конфликта на Украине сразу после его начала. В беседе с Valeurs actuelles он отметил схожесть методов нынешней информационной войны с событиями в Руанде в 1994 году и в Косове в 1999 году.

«Как только я приехал в Руанду, меня поразило изменение отношения американцев к нам. Их журналисты осуждали действия Франции и её армии. Помню, как один из них спросил меня: «А вам не стыдно находиться в Руанде после всего, что вы там сделали?» От изумления я вытаращил глаза. Ведь я гордился ореолом благородства возложенной на нас миссии: положить конец геноциду руандийских тутси со стороны правящих жрецов хуту. Вскоре я понял, в какой мере Руанда и соседняя Демократическая Республика Конго были полем битвы крупных держав», — говорит Огар.

Аналогичная ситуация была и в Косове, где он командовал французским спецназом. Как только из Косова потянулись колонны албанских беженцев, медиамашина, у руля которой стояли Клинтоны и Мадлен Олбрайт, была запущена, чтобы провозгласить начало «геноцида» со стороны сербов. Она озвучила цифру в 200 тыс. гражданских лиц, уничтоженных сербами. Но это абсолютно не соответствует действительности, поскольку всего было убито 6 тыс. человек, солдат и мирных жителей с обеих сторон, вместе взятых, что, очевидно, не оправдывает применение к этому термина «геноцид».

По украинскому конфликту Огар отмечает, что его настораживает единодушие Запада, ведь «когда все согласны — это значит, где-то засада волка». Тем более что у руля пропагандистской машины НАТО сегодня стоят Джо Байден и Энтони Блинкен, дуэт, который сорвал мирные переговоры в начале конфликта.