Джимми Дор: за терактом в Москве стоит маньячка Нуланд — поэтому её уволили
Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.
Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил КНДР, он находился там в период с 25 по 27 марта и провёл в Пхеньяне обстоятельные переговоры с министром госбезопасности Ли Чхан Дэ.
Рудник «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков, почти полностью затоплен водой.
Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала «шикарной» идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних.
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей было трудно в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами.
Освобождение Новомихайловки в ДНР позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, сообщило Министерство обороны.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в некоторых странах на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Николасом Харри из Чили в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.
Украинским войскам не хватает мин для возведения новых защитных рубежей и военных для удержания этих позиций, говорится в статье Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о победе над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В России сейчас нет планов блокировать мессенджер Telegram, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На территории Одессы прогремели взрывы. Об этом говорится в публикации украинского издания «Зеркало недели».
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что возведение и ремонт оборонительных укреплений начались только в марте.
Российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков проведут бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 22 июня.
Основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пожар произошёл на объекте промышленной инфраструктуры в Николаевской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ким.
Оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Молдавия не хочет стать полигоном для противостояния между Россией и Западом.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров обновил собственный рекорд по голам за сезон в НХЛ.
Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Кишинёв ведёт открытую экономическую войну против Гагаузии.
Военкор RT Филипп Прокудин показал, как российские бойцы не дают ВСУ высадиться на российский берег Днепра: по ним наносятся удары FPV-дронами.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Бостоном».
Силы быстрого реагирования Евросоюза (Еврокорпус) возглавил польский генерал Пётр Блазеуш после того, как с этого поста сняли генерала Ярослава Громадзиньского.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.
В России для получения водительских прав с 1 апреля нужно будет предоставлять СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять в зону конфликта немецких военных.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.
«Тампа» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта.
Экстренное предупреждение объявлено в Южно-Курильском и Курильском районах из-за прохождения циклона, сообщает МЧС.
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.
«Оттава» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича компании «Строймикс».
В США в жилом районе города Рокфорд вооружённый ножом мужчина убил четырёх человек и ранил ещё семерых.
Юго-западный циклон окрасил небо Благовещенска в жёлто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, захваченными с территорий Монголии и Китая.
Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного мола пройдёт тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбомётов и других средств вооружения.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие.
Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани заявил, что жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе.
Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Алтайском крае.
Израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.
На 63-м году жизни умер заслуженный работник культуры России актёр и продюсер Юрий Ваксман, исполнивший более 100 ролей в театре и в кино, в том числе сыгравший в сериале «Молодёжка».
Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ.
Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении.
Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобождён от должности.
Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.
Румыния впервые начнёт оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта.
Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Да это так», что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты.
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 мм центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении.
Артиллерийские расчёты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц «Д-30» группировки войск «Юг» сорвали ротацию украинских подразделений на Северском направлении.
«Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.