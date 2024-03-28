Джимми Дор: за терактом в Москве стоит маньячка Нуланд — поэтому её уволили

Виктория Нуланд не подавала в отставку, её уволили, заявил публицист Джимми Дор в эфире своего YouTube-канала Jimmi Dore Comedy. По его информации, одной из причин ухода «маньячки-геноцидщицы» было именно то, что она срежиссировала ужасный теракт в Москве. В качестве подтверждения он также приводит слова бывшего разведчика Тони Шафера, который говорит, что Нуланд угрожала России «неприятным сюрпризом» и была замешана в организации этой провокации.

Вот Виктория Нуланд до ухода в отставку. Хотя сейчас я уже слышал, что её уволили, потому что она срежиссировала эту террористическую атаку. Но вот что она обещала за пару недель до этого теракта.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, бывший заместитель госсекретаря США: Господин Путин получит несколько приятных сюрпризов на поле боя.

Он получит приятные сюрпризы. А вот она немного позже, делает такое же заявление. Смотрите. Вот оно.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: С помощью этих денег Украина сможет дать отпор на востоке, но у неё также будет возможность придать ускорение ассиметричной войне, которая была наиболее эффективна на поле боя. И как я уже заявляла в Киеве три недели назад, это дополнительное финансирование гарантирует, что Путин столкнётся с некоторыми неприятными сюрпризами на поле боя.

До чего же злобная улыбка. Вот она заявляет это дважды. И, кстати, город называется «КиЕв», а не «Кив». Никто не ест котлету «по-кивски». Ну ладно. Мне рассказали, что одна из причин, по которой она покинула пост, — то, что она спланировала всё это. Эту провокацию в отношении России.

Она зашла слишком далеко. Ей не стоило так поступать. И кто же это говорит? Вот этот парень. Тони Шаффер, он автор бестселлера, по версии газеты Нью-Йорк Таймс, отставной сотрудник разведки Министерства обороны. И вот что он говорит.

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик США: У самой Виктории Нуланд, или, как её называют в Госдепе, Тори, было много друзей. Её считали очень тёплым и приятным человеком в общении.

Ну, да, маньяки-геноцидщики внутри Госдепартамента. Это то же самое, как в доме Гитлера считали Геббельса чудесным парнем. Ладно, продолжим.

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик США: Она ушла. И я думаю, что одной из причин, по которой она ушла, стало то, что она напрямую угрожала Владимиру Путину и русским. Это всё зафиксировано. И она напрямую заявляет, что Путин получит, цитирую, «сюрпризы».





Давайте начнём с этого в качестве отправной точки. А потом было предупреждение седьмого марта. Не знаю, видели ли вы, как бриллиантовый Джон Кёрби заявлял из Белого дома: «Ой, вы знаете, у нас же не было никакой информации об угрозах, когда мы объявляли предупреждение об опасности 7 марта». Что?!





Он просто так опубликовал предупреждение со словами: «Эй, не появляйтесь на концертах в Москве, дела могут быть плохи». Да, мы не знаем, зачем мы это опубликовали. Да просто так это сделали.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ, журналист: Учитывая, что я был экспатом много лет, могу сказать, что обычно, когда видишь подобные предупреждения со стороны посольства или от госдепартамента, они никогда не бывают настолько конкретными. А здесь говорилось абсолютно точно, концерты, точно экстремистские группы. Сразу понятно, что вам что-то известно.





Мы-то с тобой занимались рассекречиванием. Здесь был какой-то отчёт, может, кто-то случайный, — мы не знаем. И они говорят: «Хорошо, мы рассекретим совсем чуть-чуть, чтобы можно было выдать общественности». Это было бы в отчёте на 100 процентов.

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик США: И у нас ведь есть требование предупреждать людей, конечно. Существуют требования предостерегать, они есть. Я бывал на том месте, и ты тоже. Это надо делать.





А теперь они заявляют: «Да у нас же не было никакой конкретной угрозы». Что ж, хорошо. То есть была только вот эта крошечка? Серьёзно? Помните песню 1990-го о том, что заставляет вас говорить «Ммм?!»? А в этом случае просто «Вау».





Посмотришь на это, а потом послушаешь заявление Джона Кёрби и других, того же Джейка Салливана. Джек, когда мы с тобой последний раз наблюдали такую мгновенную реакцию со всеми деталями? Ах да, 11 сентября! Тогда в течение 48 часов они выдали поимённый список всех угонщиков.





Странно, что правительство Соединённых Штатов может быть настолько наивным по множеству вопросов, но в то же время знать мельчайшие подробности в течение 48 часов. Мы с тобой как профессиональные разведчики понимаем, что невозможно так быстро получить информацию, не имея предварительной форы.

Дата выхода в эфир 26 марта 2024 года.