После трагедии в подмосковном концертном зале Эммануэль Макрон ограничился осуждением теракта и поддержкой семей жертв посредством твита — «настоящее президентское сочувствие», констатирует TVL. Более того, французские СМИ, освещая теракт, поспешили возложить вину на Россию, негодует телеканал.

После трагедии в подмосковном концертном зале во Франции не подсвечивали Эйфелеву башню в цвета российского флага, не было и обращения или выражения сожалений на официальном уровне, отмечает TVL. Эммануэль Макрон ограничился осуждением теракта и поддержкой семей жертв посредством твита — «настоящее президентское сочувствие», иронизирует телеканал.

Несмотря на заявление об ответственности за теракт одной из ячеек «Исламского государства»*, базирующейся в Афганистане, афганский след плохо «вписывается в уравнение», отмечается в репортаже.

Журналисты подчёркивают, что теракт произошёл в контексте конфликта с Украиной. В связи с этим Зеленский дистанцировался от атаки, «ведь у Москвы есть все основания в первое время думать, что теракт связан с военными действиями, а значит, с Украиной». Эти основания только укрепляются тем фактом, что в последние десять дней участились атаки на Белгород.

В то же время комментарии ведущих французских СМИ в отношении теракта «превзошли сами себя». Некоторые начали обвинять Россию в том, что она сама организовала атаку на своих граждан. «Представьте хоть на секунду иностранного журналиста, который видит страшные кадры, на которых запечатлены жертвы теракта во Франции 13 ноября 2015 года, и объясняет перед камерой, что это манипуляция Франсуа Олланда», — негодует французское СМИ. Это невозможно, поскольку «жертвы должны были быть русскими, чтобы системные СМИ позволили себе комментарии такого рода», — констатирует TVL.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

