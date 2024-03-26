После трагедии в подмосковном концертном зале Эммануэль Макрон ограничился осуждением теракта и поддержкой семей жертв посредством твита — «настоящее президентское сочувствие», констатирует TVL. Более того, французские СМИ, освещая теракт, поспешили возложить вину на Россию, негодует телеканал.
После трагедии в подмосковном концертном зале во Франции не подсвечивали Эйфелеву башню в цвета российского флага, не было и обращения или выражения сожалений на официальном уровне, отмечает TVL. Эммануэль Макрон ограничился осуждением теракта и поддержкой семей жертв посредством твита — «настоящее президентское сочувствие», иронизирует телеканал.
Несмотря на заявление об ответственности за теракт одной из ячеек «Исламского государства»*, базирующейся в Афганистане, афганский след плохо «вписывается в уравнение», отмечается в репортаже.
Журналисты подчёркивают, что теракт произошёл в контексте конфликта с Украиной. В связи с этим Зеленский дистанцировался от атаки, «ведь у Москвы есть все основания в первое время думать, что теракт связан с военными действиями, а значит, с Украиной». Эти основания только укрепляются тем фактом, что в последние десять дней участились атаки на Белгород.
В то же время комментарии ведущих французских СМИ в отношении теракта «превзошли сами себя». Некоторые начали обвинять Россию в том, что она сама организовала атаку на своих граждан. «Представьте хоть на секунду иностранного журналиста, который видит страшные кадры, на которых запечатлены жертвы теракта во Франции 13 ноября 2015 года, и объясняет перед камерой, что это манипуляция Франсуа Олланда», — негодует французское СМИ. Это невозможно, поскольку «жертвы должны были быть русскими, чтобы системные СМИ позволили себе комментарии такого рода», — констатирует TVL.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Молдавский политик Илан Шор заявил, что решение Конституционного суда страны об отмене запрета на участие в выборах членам запрещённых партий восстанавливает права отдельных лиц и ставит под сомнение легитимность прошедших выборов.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер объяснил слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа на период Рамадана не является обязывающей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена продолжать добиваться проведения заседания Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии, вопреки противодействию делегаций западных стран.
В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации ответили на вопрос, почему организация не стала включать других фигуристов в состав сборной страны после исключения из списков дисквалифицированной Камилы Валиевой.
Активные болельщики московского «Спартака» посвятили перфоманс на четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Депутат молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Суходольский назвал весьма плодотворной и насыщенной встречу с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
Один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля в ходе встречи в Москве с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким прокомментировал решение властей Кишинёва выдворить из страны российского дипломата.