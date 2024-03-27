Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», были не джихадистами, а наёмниками, совершившими теракт за деньги по чужому заказу, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер. По его словам, этих террористов завербовал и подготовил ГУР Минобороны Украины. Риттер также подчеркнул, что за случившимся «стопроцентно стоит Америка».

СКОТТ РИТТЕР, бывший инспектор ООН по вооружениям, бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы заявили, что это дело рук ИГ*, его афганского филиала «Исламское государство — Хорасан». Давайте я коротко выскажусь об этом.



Хорошо. Эта организация известна как ИГ-Х?



СКОТТ РИТТЕР: Да, именно так. Очевидно, что это исламская террористическая организация. Эти террористы перед терактами обычно размещали видео и фотографии, на которых они произносили шахаду, то есть клятву на верность Исламу.



Шахада — это своего рода обязательная вещь для джихадистов. И они обычно произносят её, подняв правый указательный палец. Почему? Потому что так делал Усама бен Ладен, потому что так делал Абу Бакр аль-Багдади. Правый палец! Почему важен правый палец? Потому что в Исламе левая рука — это рука зла, рука дьявола, а правая рука — рука Бога, рука добра. Если вы намерены произнести шахаду, то это не просто произнесение слов, а действие, ритуал, и вы должны быть благочестивыми. Вы произносите её, подняв правую руку.



Эти четыре дурака произносили её, подняв левую руку. Это говорит всё, что вам нужно знать об искренности их подхода к Исламу. Более того, это были не джихадисты, которые пытаются попасть на небеса в качестве мучеников. Это наёмники, которые получили от кого-то деньги для выполнения конкретного теракта в России. И кто этот человек?



Опять же, господин судья, люди всегда направляются к своей истинной цели. Когда бойцы сил специальных операций оказываются в опасности на территории врага, они движутся в безопасное место — зону эвакуации. Шпионы уходят в надёжное убежище.



Эти террористы двигались в своё надёжное убежище. И если вы джихадист, ваше надёжное убежище — небеса, и вы отдаёте свою жизнь. Эти ребята не отдали свою жизнь, они направились к своему истинному пункту назначения — на Украину. Они поехали на Украину. И у русских есть их телефоны, записи их телефонных разговоров. Они следили за переговорами в режиме реального времени. Им известно, что те общались с людьми по другую сторону украинской границы, чтобы им открыли проход через границу.



Это означает, что они направлялись обратно к тем, кто их завербовал и подготовил — украинской военной разведке ГУР, которая является тем же самым, что ЦРУ и MI6. За этим стопроцентно стоит Америка.



Дата публикации 26 марта 2024 года.



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.