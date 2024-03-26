Das Erste: таджикской угрозе в Германии до сих пор уделяли слишком мало внимания

Первые предвестники активности исламистов в Германии появились ещё в 2019 году, но теперь угроза заметно усилилась: сторонники «ИГИЛ-Хорасан» проникли в страну в связи с движением беженцев с Украины, отмечает немецкий телеканал Das Erste. В основном это таджики, а также узбеки, туркмены и киргизы. Сейчас спецслужбы обеспокоены: они долгое время недооценивали опасность, но теракт в Москве показал, насколько она велика.

Только на прошлой неделе в городе Гера было арестовано двое афганцев, готовивших теракт: они планировали стрелять по полицейским и прохожим вокруг здания парламента в Стокгольме, сообщает Das Erste.

Исламистская террористическая группа «ИГИЛ-Хорасан»* уже давно вызывает наибольшее беспокойство у немецких органов безопасности, когда речь заходит об угрозе исламского терроризма. События последних двух лет ясно показывают, что организация стремится совершать нападения в Европе. Первые предвестники этого появились в 2019 году, когда в Германии была раскрыта ячейка, получившая от ИГ* заказ на убийство критика ислама в стране.

С 2022 года угроза явно усилилась: сторонники «ИГИЛ-Хорасан» проникли в Германию в связи с движением беженцев с Украины. В основном это были таджики, а также узбеки, туркмены и киргизы. В поле зрения органов безопасности находятся около 50 человек, большинство из которых, предположительно, находятся в земле Северный Рейн — Вестфалия.

В последние месяцы стало ясно, что эта террористическая группировка решительно пытается совершить теракты в Германии и Европе из Афганистана: в июле 2023 года была арестована группа из семи человек, которые получили задание совершить теракты в Германии. В новогоднюю ночь планировалось нападение на Кёльнский собор, собор Святого Стефана в Вене и собор в Мадриде.

После того как террористическая организация потерпела военное поражение и снова ушла в подполье, европейские спецслужбы долгое время не верили, что ИГ сможет осуществить сложные теракты. Теракт в Москве — неутешительное доказательство того, что организация способна на это. Тем более что нападение было совершено в России — стране с сильными органами безопасности. Пока что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что угроза остаётся острой. Это не похоже на полную переоценку ситуации с угрозами в Германии в свете событий в Москве, однако и времени пока прошло немного.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014