Американский генерал: Россия расширяет влияние в Африке куда успешнее, чем США

15:35
Собянин заявил о росте числа поездок на городском транспорте Москвы
Жители Москвы стали активнее ездить на общественном транспорте, число поездок на личных автомобилях снизилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
15:35
Прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде
В прокуратуре в Сочи прокомментировали завал лыжниц на Спартакиаде учащихся.
15:34
Представитель президента ЮАР: мы бы предпочли, чтобы RT работал в стране
Власти Южно-Африканской Республики хотели бы, чтобы RT продолжал работать в стране, заявил в интервью каналу пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.
15:33
МО Канады: Оттава присоединится к коалиции БПЛА для Киева
Канадские власти решили присоединиться к коалиции по развитию беспилотников для украинских войск, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
15:29
Производство ювелирных изделий в Москве выросло на 65%
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице выросли объёмы производства ювелирных изделий и бижутерии.
15:24
Сайнс из-за аппендицита пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Испанский пилот итальянской команды Ferrari Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за операции по удалению аппендицита.
15:21
В Москве высадят 56 млн цветов в 2024 году
В Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.
15:19
Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору
Власти Израиля выразили готовность содействовать доставке помощи в сектор Газа по новому морскому гуманитарному коридору между Кипром и палестинским анклавом. С заявлением об этом выступил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.
15:18
«СТРАНА.ua»: Киев насильно эвакуирует людей из подконтрольной ВСУ части ДНР
Украинские власти насильно эвакуируют детей и их родителей из четырёх населённых пунктов ДНР, которые подконтрольны Киеву.
15:13
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Воздушную тревогу объявили на территории четырёх регионов Украины.
15:13
В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина»
В Канаде снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина», видео появилось в украинских Telegram-каналах.
15:13
Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде
В Министерстве спорта России отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.
15:03
ВС России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении.
14:58
Сальдо: ВСУ ударили по морскому порту в Скадовске
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Скадовскому морскому порту, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
14:55
Украинский БПЛА атаковал посёлок в Белгородской области
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области.
14:52
Стас Михайлов выступил в московском метро по случаю 8 Марта
Артист Стас Михайлов выступил в московском метро на станции «Курская» по случаю 8 Марта. В аванзале станции певец поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни.
14:49
Акинфеев провёл более 50 тысяч минут в РПЛ
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил уникальное достижение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
14:45
В Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси
В Индии планируют через восемь месяцев запустить первое летающее такси. Об этом пишет издание News18 со ссылкой на основателя компании ePlane Сатью Чакраварти.
14:42
Российские войска улучшили положение по переднему краю Купянского направления
Военнослужащие российской армии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
14:42
МО: ВСУ за неделю потеряли почти 2 тысячи военных на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на Донецком направлении 1970 военнослужащих. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Министерства обороны России.
14:41
Российские войска за неделю улучшили положение на Южно-Донецком направлении
Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении.
14:38
ВС России за неделю отразили 65 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 65 контратак украинских войск на Авдеевском направлении, передаёт Минобороны России.
14:34
Косачёв: в пафосном послании Байдена отсутствуют признаки работы над ошибками
Традиционное послание «О положении страны», с которым американский лидер Джо Байден выступил 8 марта в конгрессе США, не содержит признаков работы над ошибками. Такую точку зрения высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
14:34
Тутберидзе призвала родителей поддерживать детей в фигурном катании
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что родители должны поддерживать детей в фигурном катании.
14:33
Российская авиация и ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и одну ЗРК Patriot
Экипажи российской авиации и системы противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили пять ракет Storm Shadow и одну ракету ЗРК Patriot, говорится в свежей сводке Минобороны России.
14:32
ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине
Вооружённые силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине.
14:31
В плен ВС России за неделю сдались 24 украинских военных
За минувшую неделю в плен российской армии сдались 24 украинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ.
14:27
ВС Израиля заявили, что не стреляли по гумконвою в Газе 29 февраля
Проверка в армии Израиля показала, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу «по ряду подозреваемых», которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.
14:27
В Белгородской области сбили очередной украинский БПЛА самолётного типа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Краснояружского района был сбит украинский дрон самолётного типа.
14:23
Губерниев: люди, выпустившие лыжниц на Спартакиаде, должны ответить перед законом
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
14:19
RS: дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины
Новый пакет помощи для Украины, который активно обсуждается в США, не поможет украинским войскам избежать краха. Об этом пишет аналитик Марк Эпископос в материале для Responsible Statecraft.
14:15
Yle: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта. Как сообщила финская телерадиокомпания Yle, это связано с запретом на въезд в страну для зарегистрированных в России машин.
14:13
Украинский пленный: мобилизованные спали в трубах во время обучения в ВСУ
Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
14:12
Старовойт сообщил о пяти прилётах в районе ж/д станции в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пяти прилётах в районе железнодорожной станции в Глушковском районе.
14:12
Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде в Сочи
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент, произошедший во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
14:01
РИА Новости: ВС России записали в свой актив все образцы оружия НАТО на Украине
Вооружённые силы России смогли записать в свой актив все образцы оружия Североатлантического альянса, представленного в настоящее время на Украине.
13:49
В Испании сообщили, что апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена
Апелляция ФК «Реал Мадрид» на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема за удаление в концовке матча 27-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» отклонена.
13:48
Кэмерон: Британия присоединится к морскому гумкоридору для Газы
Великобритания примет участие в обеспечении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через новый морской коридор, о запуске которого ранее объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
13:46
Ракетную опасность в Железногорске и Белгороде отменили
Ракетную опасность в Железногорске (Курская область) и Белгороде отменили.
13:40
«Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву Херсоне произошёл взрыв
Взрыв прогремел 8 марта в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставило украинское издание «Зеркало недели».
13:38
Гладков: ПВО сбила ещё два украинских БПЛА в Белгородской области
Российские системы противовоздушной обороны сбили ещё два украинских дрона самолётного типа в районе села Варваровка, сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
13:37
Представитель президента ЮАР: СМИ следует больше говорить о самостоятельной Африке
Долгое время западные СМИ пытались изобразить Африку в негативном ключе, говоря о голоде и неспособности эффективно управлять, но в западных оценках отсутствует понимание сложности и коренных причин проблем и конфликтов континента, рассказал в интервью RT пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.
13:32
Вяльбе: причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
13:31
Welt: ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов
Российские войска прорывают линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается острый дефицит личного состава и снарядов. Об этом заявил журналист Ибрагим Набер.
13:28
Фон дер Ляйен объявила об открытии морского гумкоридора с Кипра в Газу
Европейская комиссия запускает морской гуманитарный коридор с Кипра в сектор Газа, который будет служить для доставки помощи анклаву. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
13:26
В Одессе и Киеве скупают цветы к 8 Марта, несмотря на попытки отменить праздник
В Одессе и Киеве жители массово скупают цветы к празднику 8 Марта. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале.
13:21
Губерниев раскритиковал организаторов после завала лыжниц на Спартакиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
13:20
Министр Фиала: партнёры Киева собрали средства для закупки 300 тысяч снарядов
Премьер-министр Чехии Пётр Фиала сообщил, что украинские союзники собрали средства для приобретения 300 тыс. боеприпасов в рамках инициативы по их закупке для ВСУ.
13:11
Первый замглавы ЕК Домбровскис прибыл на Украину
Первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл на Украину. Об этом он сообщил в социальных сетях.
13:11
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов Филиппин
Колебания земной поверхности зарегистрировали 8 марта неподалёку от берегов Индонезии и Филиппин. Магнитуда землетрясения составила 6,0.