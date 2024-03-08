Американский генерал: Россия расширяет влияние в Африке куда успешнее, чем США

ВС США признают, что обеспокоены растущим влиянием России в Африке. С таким заявлением в четверг выступил глава Африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли. По его словам, в последние годы успешная информационная кампания Москвы на континенте «заглушала» позицию Вашингтона, в связи с чем генерал призвал выделять больше ресурсов для информационных операций США, передаёт CNN.

Глава Африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли предупредил конгресс о том, что Россия активно работает над расширением своего влияния в африканских странах, — при этом куда успешнее, чем Соединённые Штаты, пишет CNN.

В своём заявлении генерал отметил, что «ряд (африканских) стран находится на грани того, чтобы фактически быть захваченными Российской Федерацией», имея в виду растущее влияние Москвы на континенте. Несмотря на то что в Африке уже много лет находятся сотни американских военнослужащих, западные чиновники предупреждают, что Россия не менее успешно усиливает там своё влияние. «Я бы сказал, что в последние годы позиция Российской Федерации заглушала позицию правительства США. В этом они преуспели», — признаёт Лэнгли.

Генерал призвал выделить больше ресурсов для борьбы с «российской пропагандой», в частности, увеличить средства, выделяемые американским правительством для информационных операций США. Как отмечает CNN, Лэнгли предупредил конгресс не только о России, но и о Китае: по его словам, эти страны имеют «долгосрочные планы» на африканском континенте.