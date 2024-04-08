Обозреватель RS: «дремлющее» НАТО — лучшее будущее для альянса

12:43
Сбитого террористами у «Крокуса» мальчика Илью выписали из больницы
Сбитого террористами у «Крокуса» восьмилетнего Илью выписали из больницы, сообщила RT мама мальчика Ольга. По её словам, ему купили коляску, на которой он ездит по квартире от кровати до кухни.
12:41
Песков назвал обстрел ЗАЭС очень опасной провокацией с негативными последствиями
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией.
12:37
Всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское
Представлявшая Россию Ольга Слащёва сменила спортивное гражданство на бельгийское.
12:35
Минобороны направило военных в Оренбуржье для помощи пострадавшим от паводка
Министерство обороны по просьбе губернатора Оренбургской области помогает жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. В Орск уже прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения, они будут подвозить питьевую воду, грунт к повреждённой дамбе и помогут эвакуировать население в безопасные районы.
12:32
Песков: планы Германии перебросить военных в Литву заставят Россию принять меры
Планы Германии перебросить своих военных в Литву рядом с границами России являются продолжением нагнетания напряжённости, это потребует от российской стороны принятия специальных мер.
12:29
МЧС: количество подтопленных жилых домов в России будет расти
Число подтопленных весенним половодьем домов на территории России будет расти, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.
12:28
Завершён монтаж металлоконструкций главного пролёта пересадочного моста на станции «Текстильщики»
Между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена завершили монтаж металлоконструкций главного пролёта пешеходного моста, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
12:21
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога.
12:19
Лиз: Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля
Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля.
12:16
Гуцул: Кишинёв может пойти на ввод войск при объявлении независимости Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул допускает, что в случае объявления автономией независимости Кишинёв решится на ввод войск.
12:14
Военная хроника сообщает о мощном прилёте по базе «Волков Да Винчи» в Славянске
Военная хроника рассказала о прилёте по базе «Волков Да Винчи» на территории машиностроительного завода в Славянске.
12:07
На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка
Приставы по решению суда приостановили работу шахты «Северопесчанская» в Свердловской области на 90 суток после гибели проходчика.
12:06
В Харькове раздались взрывы
Взрывы раздаются в Харькове, сообщают украинские мониторинговые Telegram-каналы. По предварительным данным, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
12:04
Теннисист Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев вспомнил, что, когда был маленьким, сильно болел за ЦСКА.
11:49
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради военного превосходства, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
11:47
Посол в Турции: Украина сейчас не настаивает на членстве в НАТО, ей нужно оружие
Украина не настаивает на скором принятии решения о её членстве в НАТО, сейчас её интересует поставка оружия от других стран, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Yeni Şafak.
11:47
Личка: ближайшие матчи покажут, убила ли нас игра со «Спартаком» в ментальном плане
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии команды после двух поражений в РПЛ.
11:45
МЧС сосредоточит силы в Тюмени из-за вероятности затопления целых микрорайонов
Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за риска затопления целых микрорайонов.
11:33
После прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области затопило 47 мостов
В Орске затопило 47 мостов после прорыва защитной дамбы в Оренбургской области.
11:32
Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России.
11:30
Порье подтвердил, что намерен провести поединок с Махачевым
Американский боец UFC Дастин Порье в соцсетях подтвердил, что намерен провести поединок с Исламом Махачевым.
11:26
Мэр: вода в Оренбурге безопасна, но её рекомендуется кипятить
Вода в Оренбурге на фоне паводка, несмотря на специфический запах хлора, безопасна, заявил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».
11:20
Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу
Оренбургский губернатор Денис Паслер сообщил о начале эвакуации жителей Новотроицка из-за перелива воды через дамбу.
11:20
В Киеве уверены, что Украине не грозит «тотальный блэкаут»
В Киеве уверены, что Украине не грозит «тотальный блэкаут» на фоне ударов по энергетической инфраструктуре. С таким заявлением выступил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
11:16
Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.
11:15
В Днепропетровской области произошёл взрыв на объекте газовой инфраструктуры
В Днепропетровской области на территории объекта газовой инфраструктуры произошёл взрыв.
11:15
Мэр Оренбурга Салмин: наводнение ожидается беспрецедентным
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным.
11:07
В России создали уникальную повязку для заживления ран
В России зарегистрировали новое медицинское изделие — уникальную мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
11:03
МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.
11:03
Александрова и Павлюченкова потеряли позиции в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
10:58
В СК опровергли сообщения о задержании мотоциклиста, убившего полицейского
В подмосковном управлении Следственного комитета опровергли RT информацию СМИ о задержании мотоциклиста, который убил одного полицейского и ранил другого в Московской области.
10:53
В Белгороде за неделю повреждены более 600 жилых объектов и 400 автомобилей
В Белгороде за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены более 600 жилых объектов и 400 автомобилей.
10:46
Панарин превзошёл бомбардирские рекорды Овечкина и Малкина за сезон в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл Александра Овечкина и Евгения Малкина по лучшей результативности за сезон в НХЛ.
10:46
FT: некоторые электростанции на Украине уничтожены почти полностью
Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, почти полностью разрушено, украинские чиновники считают, что нанесённый ущерб серьёзнее, чем в 2022—2023 годах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на власти.
10:40
В Харькове поражена транзитная подстанция «Лосево»
В Харькове поражена подстанция «Лосево», в городе происходят отключения электричества.
10:32
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до конца недели.
10:30
Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет
Российский президент Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей всероссийский родительский комитет.
10:29
Главный тренер «Миннесоты»: впечатляет выносливость Капризова
Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс высказался об игре Кирилла Капризова.
10:26
ФСБ: в России задержаны мошенники, причастные к работе украинских кол-центров
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в России мошенников, помогавших украинским кол-центрам вымогать у граждан деньги, которые в конечном итоге шли на финансирование украинской армии.
10:20
Жители России назвали свои любимые мультфильмы
Россияне поучаствовали в опросе, приуроченном ко Дню отечественной анимации, и выбрали любимые мультипликационные проекты и героев.
10:13
Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ.
10:10
Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны
Правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцам Министерства обороны России.
10:09
30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
«Колорадо» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
10:09
Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» соглашение о ВСМ Москва — Петербург
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству при участии РЖД и Сбера заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
10:06
«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Анахайм», Бучневич забросил одну шайбу
«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
10:02
«Рейнджерс» обыграл «Монреаль» в НХЛ, Панарин набрал четыре очка
«Рейнджерс» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
10:01
Цены на проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург определят к 1 июля
К 1 июля правительство России вместе с РЖД и Сбером должны определить стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
09:59
«Вашингтон» в овертайме проиграл «Оттаве» в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:57
«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забросил одну шайбу
«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:54
В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже
В Санкт-Петербурге 85-летняя пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей при попытке заработать на бирже.