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Обозреватель RS: «дремлющее» НАТО — лучшее будущее для альянса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В будущем НАТО должно положить конец всем экспансиям и сосредоточиться исключительно на защите членов альянса, пишет обозреватель Responsible Statecraft Сумантра Майтра. В связи с этим Майтра призывает реформировать альянс и перераспределить финансовое бремя его членов.
Обозреватель RS: «дремлющее» НАТО — лучшее будущее для альянса
АР

Время реформировать НАТО и перераспределить финансовое бремя членов альянса «пришло ещё вчера», пишет в своей статье для Responsible Statecraft обозреватель Сумантра Майтра.

Сейчас Североатлантический альянс, по мнению обозревателя, всё больше напоминает поздний Советский Союз — с раздутой бюрократией национальной безопасности, работающей на автопилоте, без демократического контроля и с разрушенной производственной базой. При всём при этом альянс постоянно находится в «перенапряжении», распыляясь на многочисленные иностранные интервенции.
 
Майтра полагает, что будущее НАТО должно заключаться в «дремлющей структуре». Так, «дремлющее» НАТО положит конец всем дальнейшим экспансиям и позволит сосредоточиться исключительно на защите членов Североатлантического альянса. Такая структура также позволит передать бремя защиты Европы в руки самих европейских государств.
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источник
Responsible Statecraft США Северная Америка
теги
безопасность НАТО оборона
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