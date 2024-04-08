Обозреватель RS: «дремлющее» НАТО — лучшее будущее для альянса

В будущем НАТО должно положить конец всем экспансиям и сосредоточиться исключительно на защите членов альянса, пишет обозреватель Responsible Statecraft Сумантра Майтра. В связи с этим Майтра призывает реформировать альянс и перераспределить финансовое бремя его членов.

Время реформировать НАТО и перераспределить финансовое бремя членов альянса «пришло ещё вчера», пишет в своей статье для Responsible Statecraft обозреватель Сумантра Майтра.

Сейчас Североатлантический альянс, по мнению обозревателя, всё больше напоминает поздний Советский Союз — с раздутой бюрократией национальной безопасности, работающей на автопилоте, без демократического контроля и с разрушенной производственной базой. При всём при этом альянс постоянно находится в «перенапряжении», распыляясь на многочисленные иностранные интервенции.

Майтра полагает, что будущее НАТО должно заключаться в «дремлющей структуре». Так, «дремлющее» НАТО положит конец всем дальнейшим экспансиям и позволит сосредоточиться исключительно на защите членов Североатлантического альянса. Такая структура также позволит передать бремя защиты Европы в руки самих европейских государств.