В отличие от Украины России удалось организовать свои подразделения и вооружения в единую слаженно работающую систему. И это один из ключевых факторов, который позволяет Москве брать верх в текущем конфликте, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive полковник в отставке и бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

ЖАК БО, полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Одним из аспектов, который также весьма важен в этом конфликте, — это способность координировать действия и обеспечивать совместную работу систем вооружения. И у россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины.

Даже если отдельная техника может иметь сходные характеристики с украинской, способность заставить эти системы работать вместе является значительным преимуществом россиян. И я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск, превратив их в единую вооружённую систему.

И я думаю, русские научились этому за последние два года. Они постоянно совершенствуют свои способности координировать свои действия и обеспечивать совместную работу системы. С другой стороны, украинцы ухудшили этот потенциал, введя в строй технику из Германии, Чехословакии или Чехии, Италии, Франции и других стран, в том числе ту, которая полностью устарела. Фактически они продемонстрировали неспособность объединить это в единую скоординированную систему.

Дата публикации 04 апреля 2024 года.