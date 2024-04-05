Berliner Zeitung: украинцы теряют веру в победу над Россией

Украинское общество стремительно теряет веру в победу в конфликте с Россией, впервые меньше половины украинцев верят в победу над Россией. Причём уверенность падает стремительно, ещё в сентябре прошлого года таких было 68%, а сейчас только 45%. Berliner Zeitung спрашивает, как это повлияет на курс Киева, ведь украинские власти не раз заявляли, что не начнут переговоры, так как общество не примет исход, отличный от полной победы.

Меньше половины украинцев, 45%, всё ещё надеются, что в конфликте с Россией их стране удастся восстановить границы 1991 года. Немецкая Berliner Zeitung отмечает негативную динамику, потому что в сентябре 2023 года таковых было 68%, а в 2022 году даже 74%. Такие данные показал репрезентативный опрос вашингтонского International Republican Institute (IRI).

Немецкое издание отмечает, что до сих пор правительство Владимира Зеленского отказывалось от переговоров с Россией до выхода на границы 1991 года во многом потому, что в обществе у этой позиции была поддержка, поэтому новые настроения в украинском обществе могут «поменять ветер» в украинской политике. Сейчас лишь 7% верят, что Киев вернёт Донбасс, и те же 7% верят в установление украинского контроля над Крымом.

Газета также отмечает разницу в восприятии ситуации между поколениями. В то время как среди людей старше 51 года 52% заявляют о возможной победе Украины, среди молодёжи настроения намного более мрачные. «Только 37 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет верят, что границы 1991 года будут восстановлены», — сообщает Berliner Zeitung.

В украинском обществе также нет единства в определении цели конфликта. 39% считают, что приоритетом Киева должно быть восстановление территориальной целостности. 23% считают вступление в НАТО важнейшей целью боевых действий, 11% называют вступление в ЕС. Однако уже 19% называют «заморозку войны» целью, которую должно преследовать руководство Украины.