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Politico: на Украине опасаются, что Запад уже ничем не сможет ей помочь

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На Украине жалуются, что помощь Запада поступает чересчур медленно и что, возможно, теперь уже слишком поздно помогать Киеву пытаться переломить ход конфликта в его пользу, пишет Politico. Более того, украинские высокопоставленные чиновники выразили мнение, что западные страны не располагают технологиями, способными помочь ВСУ.
Politico: на Украине опасаются, что Запад уже ничем не сможет ей помочь
AP
Пока Пентагон продолжает отстаивать постепенную поставку вооружений на Украину, официальные лица в Киеве говорят, что помощь поступает слишком медленно и что, возможно, уже слишком поздно помогать Киеву переламывать ход конфликта в его пользу, пишет Politico.

Высокопоставленные украинские чиновники ранее признались, что больше не могут защищать линии фронта.

«Сейчас Украине ничто не может помочь», — сказал один из чиновников.

По их словам, Запад не располагает технологиями, чтобы помочь Киеву, кроме того, он недостаточно быстро отправляет оружие.

«Хотя прибытие истребителей F-16 можно только приветствовать, однако они были бы более полезны год назад, сказал один из высокопоставленных офицеров», — говорится в статье.

Изначально ожидалось, что самолёты прибудут на Украину к концу 2023 года, однако теперь их ждут к концу нынешней весны, когда завершится обучение пилотов.

Между тем Киев, похоже, идёт на всё более отчаянные шаги, а это говорит о том, что дела у него идут не особо хорошо. Так, Зеленский на этой неделе снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет на фоне уклонения украинских мужчин от призыва на военную службу.
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источник
Politico США Северная Америка
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