На Украине жалуются, что помощь Запада поступает чересчур медленно и что, возможно, теперь уже слишком поздно помогать Киеву пытаться переломить ход конфликта в его пользу, пишет Politico. Более того, украинские высокопоставленные чиновники выразили мнение, что западные страны не располагают технологиями, способными помочь ВСУ.

Пока Пентагон продолжает отстаивать постепенную поставку вооружений на Украину, официальные лица в Киеве говорят, что помощь поступает слишком медленно и что, возможно, уже слишком поздно помогать Киеву переламывать ход конфликта в его пользу, пишет Politico.



Высокопоставленные украинские чиновники ранее признались, что больше не могут защищать линии фронта.



«Сейчас Украине ничто не может помочь», — сказал один из чиновников.



По их словам, Запад не располагает технологиями, чтобы помочь Киеву, кроме того, он недостаточно быстро отправляет оружие.



«Хотя прибытие истребителей F-16 можно только приветствовать, однако они были бы более полезны год назад, сказал один из высокопоставленных офицеров», — говорится в статье.



Изначально ожидалось, что самолёты прибудут на Украину к концу 2023 года, однако теперь их ждут к концу нынешней весны, когда завершится обучение пилотов.



Между тем Киев, похоже, идёт на всё более отчаянные шаги, а это говорит о том, что дела у него идут не особо хорошо. Так, Зеленский на этой неделе снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет на фоне уклонения украинских мужчин от призыва на военную службу.