Макгрегор: конец войны близок — тратиться на ВСУ Западу бессмысленно
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Несомненно. Личного состава у них предостаточно. Но опять же, как я говорил ранее, обеспечение оттока мирного населения значительно упрощает им задачу. Стоит помнить, что Харьков, как и Одесса, — в прошлом российские города. Осенью 2023 года стало крайне очевидно — хотя, честно говоря, очевидно это было с осени 2022 года — что эти города вновь станут российскими. Не стоит заблуждаться: эти города вернутся под контроль России. Это одна из причин, по которой Рэй Макговерн и остальные, кто хорошо понимает русских, неоднократно призывали нас к переговорам с ними, чтобы попытаться минимизировать охват территорий, промышленной базы и городских районов, которые украинцы потеряли бы по итогам переговорного процесса. Те времена прошли. Мне кажется, российская сторона решила, что с этим покончено. Итак, нет, у них достаточно контингента, тут, мне кажется, у них проблем нет. Они не будут сразу атаковать Одессу. Я думаю, перед тем как они предпримут решительные шаги в отношении Одессы, мы увидим больше действий к северу, северо-востоку от неё. Тем временем украинцы хотят превратить Киев в Сталинград. А как мы все знаем, идти туда — это последнее, что хотелось бы русским...