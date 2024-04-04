Западу не стоит продолжать накачивать Украину деньгами, поскольку завершение конфликта уже близко, уверен полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Военные структуры Киева трещат по швам, украинцы уже на последнем издыхании, и это свидетельствует о том, что происходящее подходит к финалу.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Несомненно. Личного состава у них предостаточно. Но опять же, как я говорил ранее, обеспечение оттока мирного населения значительно упрощает им задачу. Стоит помнить, что Харьков, как и Одесса, — в прошлом российские города. Осенью 2023 года стало крайне очевидно — хотя, честно говоря, очевидно это было с осени 2022 года — что эти города вновь станут российскими. Не стоит заблуждаться: эти города вернутся под контроль России. Это одна из причин, по которой Рэй Макговерн и остальные, кто хорошо понимает русских, неоднократно призывали нас к переговорам с ними, чтобы попытаться минимизировать охват территорий, промышленной базы и городских районов, которые украинцы потеряли бы по итогам переговорного процесса. Те времена прошли. Мне кажется, российская сторона решила, что с этим покончено. Итак, нет, у них достаточно контингента, тут, мне кажется, у них проблем нет. Они не будут сразу атаковать Одессу. Я думаю, перед тем как они предпримут решительные шаги в отношении Одессы, мы увидим больше действий к северу, северо-востоку от неё. Тем временем украинцы хотят превратить Киев в Сталинград. А как мы все знаем, идти туда — это последнее, что хотелось бы русским...

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: ...и в конечном счёте, им хотелось бы вообще этого избежать. Они хотят, чтобы всё-таки для диалога оставалось какое-то правительство. Проблема же для русских, как вы хорошо знаете, сейчас заключается в том, что от самого правительства как такового осталось, собственно, не так уж много; военные структуры трещат по швам, высшее руководство уже не в том положении...

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Населению ситуация уже надоела. На основании неофициальных частных опросов на Западной Украине (другими словами, к западу от Днепра) видно, что все уже хотят, чтобы происходящее подошло к концу. То есть украинцы уже на последнем издыхании. И поэтому направлять туда какие-то деньги (если не говорить о гуманитарной помощи) — это совершенно бессмысленно.

Дата публикации 02 апреля 2024 года.