ВСУ столкнулись со «снарядным голодом», который представляет серьёзную угрозу для Киева, пишет The New York Times. Как отмечает издание, эта отчаянная нехватка боеприпасов влияет не только на тактику, но и на типы применяемого оружия.

Сокращающиеся запасы боеприпасов представляют серьёзную угрозу для Украины, пишет The New York Times.



«Артиллерия решает исход сражения, — заявил изданию капитан Владислав Сломинский. — У кого больше, тот и побеждает».



И на данный момент, как отмечается в статье, побеждает Россия.



В настоящий момент на передовой у ВСУ наблюдается «снарядный голод». Эта отчаянная нехватка боеприпасов влияет на тактику и типы применяемого оружия. Огромный ущерб наносит не только общая нехватка боеприпасов, но и дисбаланс среди имеющихся в наличии снарядов.

У Киева больше снарядов натовского калибра, чем советского, при этом у ВСУ по-прежнему больше орудий советской разработки, чем западных моделей. Между тем сильная зависимость от западных гаубиц приводит к тому, что эти вооружения отправляются на ремонт в то самое время, когда они крайне необходимы на фронте.



У России преимущество в артиллерии было на протяжении всего конфликта, но в прошлом году оно на некоторое время сократилось. Теперь же, как заявляют аналитики и украинские официальные лица, российские войска выпускают как минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ.