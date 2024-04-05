NYT: «снарядный голод» стал серьёзной угрозой для Украины

20:44
ТАСС: прорыв дамбы произошёл в Орске
В Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы, проводится эвакуация жителей, сообщили ТАСС в оперативных службах.
20:44
Подмосковье примет участие во всероссийском экомарафоне
Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево!» начнётся 15 апреля в Московской области.
20:40
Винер: атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала реакцию спортивного сообщества на свои собственные высказывания, в которых она назвала планирующих принять участие в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе спортсменов «бомжами», и на высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал желающих участвовать в Играх в Париже теннисистов «командой иноагентов».
20:39
Специалист Васильев рассказал, как убрать посторонние запахи из квартиры
Эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал о способах убрать посторонние запахи из квартиры.
20:37
МАГАТЭ изучает информацию об атаке ВСУ по ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о заявлениях России об атаках украинских войск за Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и изучает их.
20:35
Суд назначил запрет определённых действий замглавы АО «Сирена-Трэвел»
Суд в Москве избрал меру пресечения заместителю генерального директора АО «Сирена-Трэвел», ему запретили определённые действия до 4 июня.
20:29
В пяти областях Украины ввели веерные отключения электричества
Оператор «Укрэнерго» снова решил ввести веерные отключения электричества в пяти областях Украины.
20:27
Биатлонист Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижской Олимпиаде теннисистов «командой иноагентов».
20:22
МИД России: призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению
Министерство иностранных дел России призывает руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению и повести страну по ложному пути, который чреват возникновением вакуума безопасности, серьёзных проблем в экономике и оттоком населения.
20:17
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании BBL Company
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании BBL Company. Об этом свидетельствуют данные Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
20:12
Российскую легкоатлетку Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года
Российская легкоатлетка Екатерина Поистогова лишена серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 м из-за нарушения антидопинговых правил.
20:10
Гуцул: Гагаузия станет независимой, если Кишинёв пойдёт на унию с Румынией
Если власти Молдавии решатся на объединение с Румынией, Гагаузская автономия немедленно запустит процедуру отделения и возвращения к независимой Гагаузской республике, заявила глава автономии Евгения Гуцул.
20:07
Жителей ряда улиц в Орске эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы
В связи с угрозой прорыва дамбы жители некоторых улиц в городе Орске Оренбургской области будут эвакуированы.
20:06
Пищевой технолог Быстров рассказал о пользе супов
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что супы полезны для здоровья.
20:02
Пак: СБР допускал белорусских биатлонистов без согласования с Минспортом и рисковал
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о процедуре допуска белорусских биатлонистов к чемпионату и Кубку России.
20:01
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.
19:54
МИД: Россия знает, что США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС
России известно, что США и Евросоюз под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников, заявил российский МИД.
19:54
Зеленский назначил нового замкомандующего Нацгвардией
Новым заместителем командующего Национальной гвардией Украины назначен Владимир Гордийчук.
19:51
Врач Губарева дала советы по здоровому питанию
Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Губарева рассказала о продуктах, которые могут привести к быстрому набору веса.
19:50
Заключительный этап олимпиады школьников по математике пройдёт в Нижнем Новгороде
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике состоится в Нижнем Новгороде 19—25 апреля. Его участниками станут более 470 учащихся из разных регионов.
19:50
В Подмосковье начали готовить памятники Великой Отечественной войны к 9 мая
В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке памятников Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.
19:49
В Ростовской области построят мусоросортировочный комплекс
Российский экологический оператор (РЭО) планирует начать в конце 2024 года в Ростовской области строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. т.
19:49
В ЯНАО скончался почётный гражданин региона пилот Владимир Васильев
В Ямало-Ненецком автономном округе скончался почётный гражданин региона бывший командир Салехардского авиаотряда Владимир Васильев.
19:48
В Калининградской области направили более миллиарда рублей на цифровизацию
Председатель правительства Калининградской области Леван Дараселия заявил о выделении в 2023 году на реализацию в регионе госпрограммы «Цифровая трансформация» 1,15 млрд рублей.
19:48
В Новом Уренгое откроют новый перинатальный центр
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о предстоящем строительстве нового перинатального центра в Новом Уренгое.
19:48
The Hockey News: Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов стал номинантом на получение «Билл Мастертон Трофи».
19:48
Кубань восстанавливает 32 соцобъекта Херсонской области
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе региона по восстановлению соцобъектов в Херсонской области.
19:42
Мантуров: у России есть все компетенции для ремонта оборудования на НПЗ
У России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов, заверил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
19:42
Развожаев предупредил об используемых средствах маскировки в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил местным жителям об используемых средствах маскировки в городе.
19:39
Нутрициолог Алифер рассказала о способах борьбы с целлюлитом
Превентивный нутрициолог Наталья Алифер рассказала, какие существуют способы борьбы с целлюлитом.
19:38
В Подмосковье заготовили 20 тонн донорской крови и её компонентов в 2024 году
В Министерстве здравоохранения Московской области заявили о заготовке более 20 т донорской крови и её компонентов в 2024 году.
19:38
В Подмосковье заключили более 70 договоров на промышленную ипотеку за два года
В Московской областной думе заявили о заключении 77 договоров на промышленную ипотеку за два года.
19:38
Винер: Садулаева сняли с отбора на Олимпиаду за единение со страной и Путиным
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость о том, что комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) не допустила борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.
19:37
В Севастополе объявили воздушную тревогу
На территории Севастополя объявлена воздушная тревога.
19:37
Власти Подмосковья и Ульяновской области обсудили перспективы сотрудничества
Перспективы сотрудничества Московской и Ульяновской областей обсудили главы регионов Андрей Воробьёв и Алексей Русских.
19:37
Синоптики предупредили о похолодании в Курганской области в выходные
В Курганской области в выходные ожидается похолодание с мокрым снегом и дождём.
19:37
Все ледовые переправы прекратили работу в Пермском крае
В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили о закрытии всех переправ в регионе.
19:36
Врач Голота рассказала о признаках хронического тонзиллита
Врач-отоларинголог «Клиники Фомина» Анна Голота назвала признаки хронического тонзиллита и рассказала о его опасности для здоровья.
19:36
HR-эксперт Мурадян прокомментировал ситуацию на рынке труда в сфере туризма
HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян высказался о ситуации на рынке труда в сфере туризма.
19:36
В Подмосковье признали социальными 500 МСП в 2024 году
В Московской области в 2024 году около 500 субъектов малого и среднего предпринимательства признали социальными, заявила региональный министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
19:33
Терапевт Рябков посоветовал сдать весной общий анализ крови
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, какие анализы желательно сдать весной, чтобы проверить состояние своего здоровья. В частности, это общий анализ крови.
19:33
Житель Шебекино Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Шебекино пострадал в результате атаки украинских войск.
19:31
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 105 млрд рублей к экс-владельцам ЧЭМК
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд рублей.
19:26
Педиатр Шабатура предупредила о вреде домашних ингаляций паром
Педиатр компании «Теледоктор24» Юлианна Шабатура рассказала, что домашние ингаляции паром могут быть вредны.
19:22
На территории Харькова гремят повторные взрывы
Серия взрывов в очередной раз прогремела на территории украинского города Харькова.
19:20
«Автомобилист» победил «Металлург» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл Магнитогорский «Металлург» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:18
Кабмин Украины предложил лишать свободы за отказ от медосмотра в ТЦК
Украинский кабмин предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в территориальных центрах комплектования (ТЦК).
19:17
Аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке
Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк временно не работают после землетрясения. Сейчас там ведётся проверка, есть ли последствия подземных толчков.
19:12
Половина российских родителей переживают за детей перед предстоящими проверками знаний
Новое исследование показало, что 48% российских родителей переживают за детей перед предстоящими проверками знаний.
19:09
Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей
Ещё больше IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия: объём средств на льготную ипотеку для них увеличен на 200 млрд рублей, сообщает правительство России.