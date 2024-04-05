NYT: у НАТО есть для Киева демонстрация поддержки, но не более того
Этим летом, когда лидеры стран НАТО соберутся на празднование 75-й годовщины альянса, последнее, что они захотят увидеть, — это продвижение российских войск по Украине из-за того, что Европа оказалась слишком слаба, чтобы оказать Киеву необходимую поддержку.
Украина хочет получить официальное приглашение в НАТО. Однако официальные лица альянса сходятся во мнении, что на июльских торжествах этого не произойдёт. НАТО не хочет принимать в свои ряды нового члена, который, согласно положению блока о коллективной безопасности, втянет его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.
Это вынуждает НАТО искать какую-то золотую середину: не членство, но нечто достаточно весомое, чтобы показать, что блок будет поддерживать Киев в течение долгого времени. По словам высокопоставленных западных дипломатов, участвующих в обсуждениях этого вопроса, что это будет, пока неясно. Тем не менее они хотят предоставить Киеву конкретные обязательства, которые они смогут выполнить.
Между тем, как отмечает издание, к июлю всё это, возможно, не будет иметь значения, если Россия продолжит наращивать обороты и Украина окажется под угрозой поражения в конфликте.
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