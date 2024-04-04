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Die Weltwoche: новый проект Столтенберга превращает НАТО в «угрозу первого порядка»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Йенс Столтенберг предложил масштабный проект долгосрочного финансирования конфликта на Украине, даже если США с победой Трампа выступят за переговоры. Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кёппель отмечает, что это превращает альянс в «угрозу первого порядка» для американцев, потому что военному блоку, очевидно, безразлично мнение граждан США. Кроме того, такое финансирование сейчас возможно, только если Запад включит печатный станок и расплачиваться за это будут такие страны, как Германия.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сейчас заявил ни много ни мало о 100 миллиардах долларов, сказал, что мы теперь должны, так сказать, защитить эти 100 миллиардов долларов от Трампа, чтобы, даже если в США произойдёт смена правительства, мы могли закачать ещё больше вооружения на Украину. Потому что американцы с президентом Трампом могли бы испытать искушение установить здесь мир, начать переговоры!

Итак, это заявления Столтенберга, это НАТО, которое постепенно превращается в неуправляемый снаряд, в угрозу безопасности первого порядка. То есть теперь чиновники НАТО тоже восстают, выступают против американцев, так сказать, против Соединённых Штатов, государства, которое является страной-основательницей и основой НАТО.

Это показывает, что здесь, в кругах НАТО, существует риск потери контакта с реальностью. 100 миллиардов просто для того, чтобы Трампа можно было заблокировать, так сказать, Гималаями из денег, которые нужно откуда-то взять. Не знаю откуда, видимо, печатный станок должен это напечатать, а немцам за это платить. Ну то есть это развитие событий, которое может заставить вашу кровь застыть в жилах.

Дата публикации 04 апреля 2024 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Die Weltwoche Швейцария Европа
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Германия Дональд Трамп инфляция Йенс Столтенберг НАТО оружие переговоры помощь спецоперация России на Украине США Украина финансы
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