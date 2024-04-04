AP: у НАТО для Киева есть лишь обещания — альянс празднует юбилей на фоне раскола по вопросу помощи Украине

За 75 лет с момента основания НАТО пришлось пережить множество испытаний, и сегодня новым вызовом является Украина, которая тоже хочет место за столом альянса. Как пишет The Associated Press, члены блока пытаются прийти к единогласию по данному вопросу, однако пока Киеву они могут предложить лишь обещания о том, что дверь для него останется открытой.
В эти дни НАТО отмечает 75 лет с момента основания. The Associated Press в связи с этим вспоминает об испытаниях, которые пришлось пережить альянсу.
Одно из последних — операция в Афганистане, которая длилась с 2003 года, была самой долгой, самой затратной и закончилась хаотичным бегством в августе 2021-го.
Сегодня новым испытанием для альянса становится Украина, которая тоже хочет место за столом НАТО.
Члены блока пытаются прийти к единогласию, но пока получается не очень. Консенсуса о том, что Киев нужно принять, нет. Большинство участников против.
Пока что Киеву могут предложить лишь обещания о том, что дверь для него останется открытой, отмечает агентство.
Нет единства и в вопросе вооружения ВСУ. Как организация альянс поставляет Киеву лишь транспорт, горючее, лекарства и средства для разминирования.
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