Депутат Европарламента: Украине не победить Россию — и дальше её положение будет только хуже

Для Украины военный конфликт «безнадёжен» — при этом Запад упорно делает всё возможное для его продолжения, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. В ходе интервью телеканалу LCI политик признался, что не верит в победу Киева, осудил «трусость и лицемерие Запада» и высказал опасения касательно того, что в следующие несколько месяцев линия фронта отодвинется ещё дальше не в пользу Украины.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ, депутат Европарламента от Франции: Сегодня меня интересует скорейшее установление мира. Я один из тех (и возможно, я не прав), кто считает, что Украина не может выиграть войну и что в данный момент Европа и США предпринимают отчаянные попытки выиграть время до выборов, чтобы не потерпеть поражение.

Сегодня, по моему мнению, задача должна заключаться в том, чтобы Украина удержала ту линию фронта, которая существует на данный момент, чтобы она не пала, и, кроме того, чтобы как можно скорее начались мирные переговоры. И это не пророссийская позиция.

Но я слышу в ваших словах: мы должны уступить Путину. В конце концов, это он вторгся в другое государство, в Украину. Вы не можете этого отрицать.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Разумеется.

И значит теперь мы должны позволить ему завоевать часть страны, чтобы в Европе был мир? Но на этом ведь дело не закончится. Затем будет Молдавия, Польша…

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Почему же не закончится? Я вам скажу так: что меня поражает в данной ситуации, так это трусость и лицемерие Запада. Я слышу, как некоторые люди говорят: «Эта война — война цивилизации, война за демократию». Но если это действительно так, так давайте примем участие! Мы должны послать солдат, мы должны вовлечь людей в эту войну! А в итоге мы просто говорим: «Мы отправим Украине несколько миллиардов, чтобы она ещё немного продержалась»…

Ваш редактор, господин Клемансо, справедливо заметил, что сегодня мы отправляем туда деньги, чтобы просто пополнить бюджет Украины. Даже не на оружие, даже не на снаряды! Мы уже отправили 20 миллиардов. А те 50 миллиардов, которые мы недавно одобрили, предназначены для того, чтобы украинское государство просто не рухнуло.

Получается, вы согласны с Эммануэлем Макроном, который говорит о потенциальной отправке французских войск на Украину?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Нет. Потому что, извините меня, но, на мой взгляд, Франции ничего не угрожает. Давайте будем предельно ясны: если на какую-то страну НАТО нападут — и я думаю, что Россия прекрасно это понимает, — все страны НАТО вступят в войну, чтобы поддержать эту страну. Это Статья 5 нашего договора.

То есть когда многие люди настаивают на том, что если Россия захватит Украину, то это автоматически будет означать, что за ней она захватит и другие страны, вы с этим не согласны?

ТЬЕРРИ МАРИАНИ: Абсолютно нет. Потому что, повторюсь, я считаю, что Россия никогда не начнёт самоубийственную войну против НАТО. НАТО намного превосходит Россию по военному бюджету, по численности войск и по силе, и Россия это знает.

Простите, конечно, но я думаю, что это не наша война. Я надеюсь, что Украина закончит её с как можно меньшим ущербом. Но для этого пора прекратить войну прямо сейчас.

Знаете, я возглавлял только одну так называемую группу дружбы в этом регионе в Национальной ассамблее — и это была группа Франция-Украина. Так что у меня хватает знакомых по обе стороны нашей границы. И я знаю, что некоторые считают эту войну безнадёжной. При этом делается всё возможное для её продолжения. Я боюсь, что, напротив, несколько оставшихся месяцев войны станут периодом, когда фронт отодвинется ещё дальше в ущерб Украине.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.