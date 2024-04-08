Fox News: Зеленский признал, что без американской помощи «Украина проиграет войну»

Украина проиграет в конфликте с Россией, если США так и не одобрят ей военное финансирование, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. По его словам, после этого Россия не остановится и атакует другие государства. Предупреждение было адресовано конгрессу, который вот уже несколько месяцев не может одобрить пакет помощи, пишет Fox News.
В воскресенье «отчаявшийся» Зеленский в очередной раз призвал США одобрить увеличение военного финансирования для его страны, предупредив, что без этого Украина проиграет войну. Как сообщает Fox News, это заявление было обращено непосредственно американскому конгрессу и республиканцам, которые никак не могут согласовать пакет помощи Украине ещё с прошлого года.
По словам Зеленского, если Украина падёт, Россия не остановится на ней и начнёт вторжение в другие государства. «Необходимо конкретно сказать конгрессу, что если он не поможет Украине, то Украина проиграет войну», — заявил Зеленский в своем видеообращении. «А если Украина проиграет войну, будут атакованы другие государства», — добавил он.
Республиканцы в конгрессе уже несколько месяцев выступают против дальнейшего финансирования конфликта, ссылаясь на то, что США направили Киеву уже более $100 млрд, однако значительных успехов никто так и не увидел. Партия настаивает на том, чтобы любое финансирование Украины было сопряжено с сокращением расходов в других сферах и чтобы оно сопровождалось изменениями в пограничной политике США — без соблюдения этих условий республиканцы будут продолжать блокировать помощь Киеву, напоминает Fox News.
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