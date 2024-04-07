Mediaite: российская пропаганда заразила ядро Республиканской партии через телешоу
Один из ведущих республиканцев палаты представителей подтвердил, что российская пропаганда «прозвучала на этаже палаты представителей», сообщает Mediaite. А когда ведущий CNN Джейк Таппер спросил, не несут ли за это ответственность «шоу прайм-тайм на консервативных каналах», конгрессмен подтвердил, что так оно и есть.
Республиканец Майкл Маккол на этой неделе сказал, что российская пропаганда пробралась в США и, «к сожалению», «заразила значительную часть» основы его партии. По его словам, «ночные развлекательные шоу... похоже, крутят в нашем эфире российскую пропаганду — и она почти идентична (тому, что говорят по российскому государственному телевидению. — ИноТВ)».
Когда Таппер спросил республиканца Майка Тёрнера, действительно ли это так и насколько велика эта проблема, Тёрнер ответил: «Это абсолютно верно». «Мы видим, как непосредственно из России пытаются замаскировать сообщения, которые носят антиукраинский и пророссийский характер, некоторые из них даже прозвучали на заседании палаты представителей, — сказал республиканец. — Я имею в виду, что сегодня есть члены конгресса, которые всё ещё ошибочно говорят, что конфликт между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, что, конечно же, не так».
Тёрнер также подчеркнул, что эта пропаганда укореняется настолько активно, что становится всё сложнее воспринимать происходящее «как борьбу авторитаризма с демократией». Поэтому он уверен, что США должны отстаивать демократию и поддержать Украину, которая сейчас как никогда нуждается в их помощи и содействии.
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