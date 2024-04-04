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Samnytt: Чехия задушила «Голос Европы», испугавшись «российского влияния»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чехия заблокировала новостной антииммигрантский и антимусульманский сайт «Голос Европы», обвинив ресурс в проведении «российских операций влияния», сообщает Samnytt. Несмотря на то что приоритетные темы «Голоса Европы» не касались украинской темы, чехи разглядели в статьях материалы, «угрожающие территориальной целостности» Украины.
Samnytt: Чехия задушила «Голос Европы», испугавшись «российского влияния»
AP
Власти Чехии запретили доступ к новостному антииммигрантскому сайту «Голос Европы», который правительство страны обвинило в проведении «российских операций влияния». Как сообщает Samnytt, в настоящее время политическое руководство восточноевропейской страны надеется, что стоящую за информационным ресурсом медиакомпанию ЕС добавит в свой санкционный список.
 
Основанный в 2017 году в Нидерландах сайт по существу подвергает критике нелегальную иммиграцию и поднимает вопросы ислама в Европе, быстро приобретая множество читателей. Лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс признавался, что читает «Голос Европы» каждый день.
 
Однако в 2019 году нидерландский сайт был заблокирован, и в 2023 году появилась новая страница в интернете с тем же названием, но уже в Чехии. Новый сайт с обновлённым дизайном уделяет значительно меньше внимания иммиграции и исламу, чем его голландский предшественник. Некоторые статьи посвящены событиям на Украине, хотя их далеко не большинство.
 
Тем не менее правительство Чехии созвало пресс-конференцию, на которой премьер-министр Пётр Фиала объявил «Голос Европы» распространителями «российской пропаганды» и заявил, что содержание цифрового портала направлено ​​на «подрыв территориальной целостности, независимости и самостоятельности Украины». Как отмечается в материале, последние статьи сайта касались таких тем, как слабый экономический рост в Германии, решение ЕС не переводить Украине арестованные российские активы в размере €5 млрд и победа Китая в торговом споре с Австралией. Редакция «Голоса Европы» отвергает обвинения в том, что их якобы «финансируют и направляют из Москвы», и считает предъявленные сайту обвинения «фантазиями».
 
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Samnytt Швеция Европа
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