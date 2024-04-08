Скотт Риттер: США «признают реальность» — а значит, готовят Запад и Украину к поражению
СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Мы только что получили «срочную новость» от заместителя министра обороны США, я не помню, как его зовут… В общем, он выступил с удивительным заявлением: Пентагон только что пришёл к выводу, что российская армия полностью перестроилась и стала сильнее, чем была в начале конфликта. У них есть всё, они ни в чём не нуждаются. Они хорошо обучены, хорошо управляемы, хорошо оснащены и устойчивы.
Мой ему ответ: они всегда такими были, приятель. Просто теперь вы вынуждены признать реальность. По сути, он говорит, что российские вооружённые силы не ослаблены: «У неё очень сильные и боеспособные вооружённые силы, и мы должны принимать это во внимание». А это означает, что принимают это во внимание сами США: мы проводим военные расчёты и понимаем, что у нас нет необходимых средств, чтобы противостоять России.
Так что теперь (и я думаю, что это станет одной из ваших тем для обсуждения во время телефонного разговора с Си Цзиньпином) мы ищем способ, как нам справиться с масштабами катастрофы, которая готовится постигнуть Европу. А катастрофа эта, с европейской точки зрения, — стратегическое поражение Украины, которое на данный момент неизбежно. Все это признают. Вопрос лишь в сроках этого поражения. Однако происходит оно уже сейчас.
Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.
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