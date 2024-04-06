Обозреватель DT: Запад не способен перевооружить даже себя, не говоря уже об Украине

Российская спецоперация на Украине подталкивает Запад к перевооружению, однако для того, чтобы суметь противостоять военному потенциалу России, ему придётся пойти на сокращение расходов всех остальных сфер жизни, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж. При этом самой Украине перевооружение США и их союзников уже вряд ли поможет — вероятно, в рядах ВСУ «в ближайшее время просто не останется людей».

На фоне острой нехватки боеприпасов у ВСУ передача Киеву истребителей F-16 уже не изменит ситуацию на поле боя, подтвердил слова анонимного украинского военного обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.

Артиллерийские снаряды стоят недорого. Однако проблема не в деньгах, а в нехватке производственных мощностей. Даже США могут производить только 28 тыс. патронов 155-миллиметрового калибра в месяц — менее 10% от того, что нужно Украине.

США и их союзники стремятся наращивать производство. Скоро США будут производить от 70 тыс. до 80 тыс. снарядов в месяц. По тому же пути идёт и Европа, хотя и не так быстро, как Соединённые Штаты. Впрочем, для Украины это может быть уже слишком поздно — вероятно, в рядах ВСУ «в ближайшее время просто не останется людей», предупреждает автор статьи.

Как отмечает Пейдж, на этом фоне, а также на фоне укрепления Россией своего военного потенциала страны по всей Европе должны увеличить расходы на оборону. Для этого находящемуся в упадке Западу придётся пойти на сокращение расходов всех остальных сфер жизни.

В частности, Управление по бюджетной ответственности Великобритании утверждает, что в 2023—2024 годах страна потратит на оборону всего £32 млрд, тогда как в общей сложности правительство потратит £1,189 млрд.

«Нам нужно набраться мужества и перестать считать, что задача правительства — давать нам социальное обеспечение и хорошую высокооплачиваемую работу. Задача правительства в первую очередь заключается в том, чтобы заботиться об обороне страны», — предупреждает обозреватель.