CNN: переговоров не будет — президент Финляндии призвал продолжать бои на Украине

Мирное решение конфликта на Украине невозможно: «единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире CNN. По его словам, Запад до сих пор не видит никакого стремления к миру со стороны Москвы. Кроме того, президент признал полное отсутствие диалога между Россией и Финляндией и подчеркнул нежелание его устанавливать.

Позвольте задать вам ещё один вопрос. Ваш предшественник, как известно, поддерживал очень хорошие отношения с Путиным — хотя, конечно, стал с ним более жёстким после начала войны. Но как считаете вы: не пора ли нам начать диалог с русскими? Потому что мне кажется, что та линия фронта, которая существует сейчас, — это примерно то, чем всё и закончится. Я понимаю, может быть, вы не можете говорить об этом публично, но стоит ли нам поговорить с русскими, чтобы понять, есть ли какой-то шанс на урегулирование конфликта?

АЛЕКСАНДР СТУББ, президент Финляндии: На протяжении многих лет я участвовал в мирном посредничестве. И, конечно, когда вы выступаете посредником в заключении мира, вы начинаете с диалога, и только после диалога вы начинаете устанавливать условия. Но я думаю, что в данном конкретном случае горькая правда заключается в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя. Единственное, что понимает Путин, — это сила. И во многих отношениях эта война слишком важна для него, чтобы её проиграть. Так что иногда я думаю, что с его точки зрения мирное урегулирование практически невозможно.

При этом мне кажется, что в позиции украинцев и Зеленского наметился сдвиг, а именно — разговоры о мирном форуме. Мы должны его провести. Очевидно, в ближайшем будущем этим займётся Швейцария. Но мир должен быть двусторонним. Это не односторонний путь. Необходимо, чтобы на определённом этапе обе стороны сошлись в этом стремлении.

Но когда для этого появятся подходящие условия, я не знаю. Честно говоря, сейчас у нас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией. Более того, я не думаю, что мы можем его установить — да и не должны.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.