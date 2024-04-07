Bloomberg: «стратегическая угроза» — Москва ответила на заявления Макрона

18:21
Собянин заявил, что более 6 млн москвичей регулярно тренируются
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт — неотъемлемая часть жизни жителей столицы.
18:12
Захарова: посягательства НАТО на цифровой суверенитет России провалились
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки НАТО посягать на цифровой суверенитет России зашли в тупик.
18:09
«Росатом»: в результате удара ВСУ ранены трое сотрудников ЗАЭС
В результате удара со стороны Украины ранены трое сотрудников Запорожской АЭС, один из них — тяжело.
17:56
Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США
Украина проиграет в конфликте с Россией, если США не выделят новый пакет помощи украинской армии, заявил Владимир Зеленский.
17:49
СЭ: Ковальчук может стать генменеджером «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук может завершить карьеру хоккеиста и стать генеральным менеджером красно-белых.
17:48
Силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Дежурные средства ПВО около 16:00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщили в Минобороны.
17:44
В Оренбургской области объявлен «жёлтый» уровень опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Оренбургской области из-за тумана и ветра.
17:37
В Орске организовали бесплатную раздачу питьевой воды
Торговые сети бесплатно раздают бутилированную питьевую воду жителям Орска Оренбургской области, заявила пресс-служба правительства региона.
17:35
В Федерации тенниса России заявили, что высказывания некоторых людей переходят грань
В Федерации тенниса России (ФТР) заявили, что необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достойное выступление отечественных спортсменов на крупнейших мировых соревнованиях.
17:32
Гусев: отмена опасности атаки БПЛА в Воронежской области
На территории Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
17:28
Глава МО Израиля поручил выделить ресурсы для облегчения поставок помощи в Газу
Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил ведомству выделить ресурсы для облегчения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
17:25
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена
Отменена ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе.
17:24
Девочка пострадала в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки
Девочка пострадала в результате обстрела украинскими военными Никитовского района Горловки.
17:18
Над Суземским районом Брянской области уничтожен БПЛА самолётного типа
Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Суземского района Брянской области беспилотник самолётного типа.
17:15
Красных: большинство россиян против участия наших спортсменов в парижских Играх
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в плавании Александр Красных заявил, что, согласно опросам, которые он видел в интернете, большинство россиян против выступления соотечественников на Играх в Париже в нейтральном статусе.
17:14
Власти: более тысячи человек находятся в ПВР в Орске
Более тысячи жителей Орска Оренбургской области находятся в пунктах временного размещения.
17:09
«Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:04
WP: Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт
Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что способен положить конец украинскому конфликту.
17:03
Женщину госпитализировали после домашних родов в Петербурге
В Петербурге женщину госпитализировали после преждевременных домашних родов.
17:00
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность.
16:53
Хуситы атаковали три коммерческих судна и фрегаты ВМС США
Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также по двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море.
16:52
Федотов поругался с игроками ЦСКА из‑за пропущенного мяча в концовке матча с «Факелом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о концовке матча 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».
16:50
Мэр Харькова сообщил о масштабных разрушениях энергосистемы
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергосистема города подверглась масштабным разрушениям.
16:41
Минздрав: восемь медучреждений Орска оказалось в зоне затопления
Восемь объектов здравоохранения Орска оказалось в зоне затопления, 132 пациента переведены в другие медучреждения.
16:38
Подполье: ВС России поразили топливные хранилища ВСУ в Харькове
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег заявил, что российские военные уничтожили топливные хранилища украинской армии в Харькове.
16:36
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области.
16:30
Порядка 40 тысяч бегунов из 134 стран приняли участие в Берлинском полумарафоне
В Берлинском международном полумарафоне, который прошёл в воскресенье в столице ФРГ, приняли участие почти 40 тыс. человек.
16:30
Девушка погибла при атаке ВСУ на село Шагаровка Белгородской области
Девушка погибла при атаке украинских военных на село Шагаровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
16:27
В Липецкой области подавили украинский БПЛА самолётного типа
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский дрон самолётного типа обнаружен и подавлен над Краснинским районом региона.
16:26
МАГАТЭ проинформировано о детонации дрона на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС были проинформированы о взрыве беспилотника на станции.
16:20
В Лондоне полиция расследует убийство мужчины возле стадиона «Тоттенхэма»
Полиция Лондона расследует убийство мужчины, которое было совершено рядом со стадионом футбольного клуба «Тоттенхэм».
16:19
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнёрами России в 2023 году
По результатам прошлого года главными торговыми партнёрами России стали Китай, Индия и Турция.
16:15
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличили в разы
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз.
16:08
Минздрав: состояние Чибиса сейчас стабильное с медленной положительной динамикой
Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сейчас стабильное с медленной положительной динамикой, сообщил RT глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.
16:06
ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС
Украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.
16:00
ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ
ЦСКА одержал победу над «Факелом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:59
Малышев: не надо искать подтекста в комплектовании «Спартака-2» игроками из Донбасса
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил комплектование второй команды красно-белых футболистами из Донбасса.
15:55
Нетаньяху исключил остановку боевых действий в Газе без освобождения заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.
15:55
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.
15:47
Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство
Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением относительно потенциальной смены спортивного гражданства на американское.
15:37
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
15:36
Помощник главы Минздрава России: помощь в Орске оказывается в полном объёме
Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объёме, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
15:33
Агент — о возвращении Жиго в «Спартак»: это будет тяжело, но мы болеем за клуб
Агент защитника «Марселя» и экс-игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи поделился мнением относительно потенциального возвращения француза в стан красно-белых.
15:32
Минздрав: шесть взрослых и трое детей госпитализированы из-за наводнения в Орске
Из-за наводнения в Орске шесть взрослых и трое детей госпитализированы, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
15:31
Вольф: никто не догонит Ферстаппена в этом году
Глава Mercedes Тото Вольф оценил шансы пилота Red Bull Макса Ферстаппена на очередное чемпионство в сезоне «Формулы-1».
15:26
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
15:23
Вяльбе призналась, что плакала во время масс-старта в гору
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении масс-старта в гору в финале Кубка России.
15:21
МВД: число жертв взрыва на территории стрельбища в Тбилиси возросло до трёх
Умер пострадавший из-за взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси. Таким образом, количество жертв возросло до трёх.
15:10
МО: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
15:07
Вяльбе: масс-старт в гору — реальная бомба, мы пишем свою историю
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении масс-старта в гору в финале Кубка России.