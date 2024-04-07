Bloomberg: «стратегическая угроза» — Москва ответила на заявления Макрона

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия не собирается объявлять войну странам НАТО, однако недавние резкие комментарии президента Эммануэля Макрона в адрес страны создают «серьёзную стратегическую проблему», сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос, что произойдёт, если Франция направит войска на Украину, Мешков отметил, что «отсутствие чётко очерченных красных линий и сохраняющаяся стратегическая неопределённость заставляют каждую сторону рассматривать худший из всех возможных сценариев».

Российский дипломат добавил, что присутствие французских солдат на Украине «может представлять угрозу для них самих».

В феврале, отвечая на вопрос Bloomberg News, Макрон оставил открытой возможность отправки французских боевых подразделений на Украину. Эти комментарии французского лидера вызвали критику со стороны Москвы, канцлера Германии Олафа Шольца и официальных лиц в Вашингтоне. Западные союзники Парижа в частном порядке заявили, что такой шаг может спровоцировать более масштабное столкновение с Москвой. Позже Макрон уточнил, что в настоящее время обсуждается отправка персонала для обучения войск и разминирования минных полей.

Интервью Мешкова появилось после того, как министр обороны Франции Себастьен Лекорню на прошлой неделе впервые с октября 2022 года побеседовал по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Министры обсудили конфликт на Украине и борьбу с терроризмом.