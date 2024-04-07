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Bloomberg: «стратегическая угроза» — Москва ответила на заявления Макрона

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Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что неопределённость политики Парижа вынуждает Москву ждать худшего от французских властей, пишет Bloomberg. По словам Мешкова, занятая президентом Франции Эммануэлем Макроном позиция стратегической неопределённости заставляет Москву рассматривать худшие из возможных сценариев.
Bloomberg: «стратегическая угроза» — Москва ответила на заявления Макрона
АР

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия не собирается объявлять войну странам НАТО, однако недавние резкие комментарии президента Эммануэля Макрона в адрес страны создают «серьёзную стратегическую проблему», сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос, что произойдёт, если Франция направит войска на Украину, Мешков отметил, что «отсутствие чётко очерченных красных линий и сохраняющаяся стратегическая неопределённость заставляют каждую сторону рассматривать худший из всех возможных сценариев».
 
Российский дипломат добавил, что присутствие французских солдат на Украине «может представлять угрозу для них самих».
 
В феврале, отвечая на вопрос Bloomberg News, Макрон оставил открытой возможность отправки французских боевых подразделений на Украину. Эти комментарии французского лидера вызвали критику со стороны Москвы, канцлера Германии Олафа Шольца и официальных лиц в Вашингтоне. Западные союзники Парижа в частном порядке заявили, что такой шаг может спровоцировать более масштабное столкновение с Москвой. Позже Макрон уточнил, что в настоящее время обсуждается отправка персонала для обучения войск и разминирования минных полей.
 
Интервью Мешкова появилось после того, как министр обороны Франции Себастьен Лекорню на прошлой неделе впервые с октября 2022 года побеседовал по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Министры обсудили конфликт на Украине и борьбу с терроризмом.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Россия спецоперация России на Украине Франция Эммануэль Макрон
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