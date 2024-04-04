Французский эксперт: Макрон хочет создать в Европе аналог НАТО

20:33
Релиз «Смуты» отпраздновали историческим фестивалем в Нижнем Новгороде
Выход российской видеоигры «Смута» отпраздновали историческим фестивалем в Нижнем Новгороде, он прошёл в Манеже Нижегородского Кремля. Как отмечают организаторы, именно в этом городе было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.
20:31
Путин похвалил главу Калининградской области Алиханова за русскую косоворотку
Президент Владимир Путин обратил внимание на косоворотку губернатора Калининградской области Антона Алиханова и поддержал его в том, что он продвигает региональные бренды.
20:31
В Москве арестовали руководителя подразделения «Лукойла» Степанова
Руководителя одного из подразделений компании «Лукойл» Алексея Степанова арестовали в Москве по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни.
20:24
Источник: экс-участница «Дома-2» беременна от Промеса
Семья бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что девушка ждёт ребёнка от нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
20:18
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
Девочка-подросток в Кизлярском районе Дагестана случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки.
20:16
Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост следующего главы МВФ
Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост следующего директора-распорядителя Международного валютного фонда.
20:11
Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым
Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, назвал предпочтительного соперника для своего подопечного.
19:59
Кабмин поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве ТЭЦ
Правительство России поручило Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
19:54
Echos: рейтинг Макрона во Франции упал до 25%
Президент Франции Эммануэль Макрон потерял ещё два процентных пункта в рейтинге доверия со стороны населения, это самый низкий уровень с 2022 года, сообщает Les Echos со ссылкой на опрос Elabe.
19:52
Перед парламентом в центре Тбилиси собрались более ста протестующих
Более ста человек собрались перед парламентом Грузии в центре Тбилиси.
19:51
Надаль — о снятии с «Мастерса» в Монте-Карло: тело просто не позволяет
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
19:46
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
19:44
Женщина, из-за которой под Воронежем появилась сибирская язва, признала вину
Жительница Панинского района Воронежской области, из-за которой в регионе в 2023 году распространилась сибирская язва, признала вину.
19:41
Проект «Московское долголетие» открыл курсы садоводства и ландшафтного дизайна
Проект «Московское долголетие» открыл курсы садоводства и ландшафтного дизайна.
19:37
Рубиалес: все мои счета заблокированы, я не могу купить даже колу
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил о тяжёлом положении в связи с обвинениями в коррупции.
19:37
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное».
19:35
Нутрициолог Дробышева заявила о пользе кокосового масла в весенний период
Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева рассказала о продуктах, которые особо полезны в весенний период. В частности, это кокосовое масло.
19:35
Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах стручковой фасоли
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, какими полезными свойствами обладает стручковая фасоль.
19:35
Врач Поташёва: не стоит считать отказ от глютена принципом здорового питания
Гастроэнтеролог, диетолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» кандидат медицинских наук Алёна Поташёва заявила, что не стоит считать отказ от глютена одним из принципов здорового питания.
19:35
Психолог Самбурский дал советы по отказу от курения
Психолог Станислав Самбурский рассказал, как отказаться от курения.
19:34
Врач Уланкина рассказала о последствиях переизбытка натрия в организме
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала, какими могут быть последствия переизбытка натрия в организме.
19:34
Шохин: 4-дневной рабочей неделе мешает кадровый голод
Четырёхдневную рабочую неделю можно обменять только на более высокую производительность труда.
19:34
Аналитик Муртазин объяснил популярность смены мобильного оператора у россиян
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал популярность смены мобильного оператора у россиян.
19:33
В Подмосковье начали принимать заявки на получение фермерских субсидий
В Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.
19:33
В лесах Подмосковья уберут более 100 навалов мусора
В лесах Московской области в 2024 году ликвидируют более 100 навалов мусора, заявил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
19:33
В Челябинской области вынесли приговор грабившим детей-сирот
В Челябинской области осудили группу лиц, обвиняемых в похищениях и грабеже детей-сирот.
19:33
В центре Екатеринбурга ввели ограничение скорости для электросамокатов
В мэрии Екатеринбурга заявили о введении ограничения скорости для электросамокатов.
19:33
«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения
В Харькове на аварийное энергообеспечение перешла научно-исследовательская ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов», сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины.
19:32
В Крюкове введут три жилых корпуса в 2025 году
В Зеленограде, в районе Крюково, в 2025 году введут три жилых корпуса в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
19:32
В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры.
19:32
В новом корпусе больницы святого Владимира начали монтировать оборудование
В столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
19:31
Диетолог Дианова рассказала о признаках дефицита витаминов А, B, C и D
Диетолог Нурия Дианова перечислила симптомы дефицита витаминов А, B, C и D в организме.
19:28
МВД России поможет 83-летнему гражданину Латвии получить ВНЖ
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство (ВНЖ).
19:27
Фальков: около 1 млн специалистов по БПЛА подготовят в России к 2030 году
Около 1 млн специалистов в сфере беспилотной авиации будет подготовлено в России к 2030 году.
19:24
Бивол назвал сильные качества Бетербиева
Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о сильных качествах чемпиона IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева.
19:23
Специалист Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника
Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника при наличии бессрочного трудового договора.
19:16
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС по делу о получении взятки
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении профессора кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марины Телюкиной за получение взятки в крупном размере.
19:15
Армия Израиля создала помехи GPS в стране для «нейтрализации угроз»
Армия Израиля сообщила, что 4 апреля создала помехи в системах GPS на территории страны для «нейтрализации некоторых угроз». Об этом рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
19:10
Sport: «Реал» хочет повысить Винисиусу зарплату до уровня Мбаппе
Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.
19:07
Путин: Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности.
19:05
Открыт новый набор экскурсоводов для работы на выставке-форуме «Россия»
Открыт новый набор экскурсоводов для работы на международной выставке-форуме «Россия».
19:03
Генпрокуратура: предприятия «Макфы» работают в штатном режиме
В Генпрокуратуре России назвали «пиар-фантазиями юристов» сообщения о том, что предприятия «Макфы» якобы приостановили деятельность. Такой комментарий дал официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.
18:57
Столтенберг раскритиковал планы Грузии вновь рассмотреть проект об иноагентах
Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал намерение властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах.
18:56
ВСУ нанесли ракетный удар по кварталу в Токмаке Запорожской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу в городе Токмаке Запорожской области.
18:54
Щербакова: самые счастливые моменты я испытала на пути к Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях после победы на Играх 2022 года в Пекине (Китай).
18:53
Церемонию вручения премии BraVo покажет телеканал «Культура»
Телеканал «Культура» покажет 7 апреля церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая состоялась 19 марта на Исторической сцене Большого театра.
18:52
Степанова не понимает, почему опытные лыжницы бегут вместе с перворазрядницами
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась мнением относительно действующего формата внутренних российских стартов.
18:47
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг России опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь.
18:44
В Сочи мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги
В Сочи полиция организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором охранники на курорте «Роза Хутор» пытаются вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге.
18:44
Юрий Куклачёв рассказал, как воспитывает кошек
Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, как воспитывает своих питомцев.