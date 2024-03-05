Politico: Франция объявила, что тратит на Украину больше, чем ей приписывают

Кильский институт подсчитал, что Франция отправила Украине вооружений всего на €635 млн, что гораздо меньше, чем её соседи по ЕС. В ответ Франция опубликовала свой список всего оружия, которое пошло на Украину, и оказалось, что его можно оценить в €2,6 млрд. Но эксперты отмечают, что отдельно стоит вопрос эффективности разных видов оружия.

Франция впервые опубликовала список всех вооружений, которые она поставила Украине с начала войны по 31 декабря, пишет Politico. По данным французов, их военная помощь составляет €2,6 млрд, а не €635 млн, которые насчитал ей Кильский институт. «Франция отстаивает оперативную эффективность в своей военной помощи Украине: обещать то, что можешь выполнить, выполнять то, что можешь обещать», — отметил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Французские поставки Украине стали одним из предметов спора между Парижем и Берлином. Предложение Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину подлило масла в огонь. Плюс к тому, французские чиновники выражают разочарование по поводу того, что Германия отказывается отправить Киеву свои крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Впрочем, измерить эффективность отправляемых вооружений очень сложно, отмечают авторы статьи. Так, Франция утверждает, что одна её ракета SCALP стоимостью примерно €850 тыс. имеет гораздо большее влияние на поле боя, чем немецкий танк Leopard 2 стоимостью более €10 млн.

Есть отдельный вопрос о том, какая часть из обещаний была выполнена. Половина обещанного Западом оружия не поступает Киеву вовремя. Также Франция не включает в свой список поставок дорогостоящее и новейшее вооружение из-за опасений, что это даст России разведданные о французском арсенале.