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Sunday Times: нейтральную Ирландию призвали повысить расходы на оборону из-за российской угрозы

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Состояние обороны Ирландии вызвало тревогу у председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, пишет The Sunday Times. В частности, он призвал ирландские власти увеличить расходы на оборону для сдерживания «российской угрозы».
Sunday Times: нейтральную Ирландию призвали повысить расходы на оборону из-за российской угрозы
AP
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выразил обеспокоенность по поводу состояния обороны Ирландии на фоне «российской угрозы», сообщает The Sunday Times. Он отметил, что эта страна должна увеличить свои расходы на оборону, чтобы оставаться нейтральной в мире, где международный порядок, основанный на правилах, был подорван вводом российских войск на Украину.

«Сдерживание — это сочетание необходимых возможностей защитить себя посредством наличия достаточного количества солдат, их подготовки и наличия достаточных запасов (боеприпасов и оружия). Если всё это есть, любой противник трижды подумает, прежде чем что-то с вами делать. Для Ирландии, независимо от того, будь она нейтральной или нет, инвестиции в ваши вооружённые силы помогут сдержать любого врага», — заявил Бауэр.

Хотя Ирландия — нейтральная страна, её правительство после начала украинского конфликта стало заявлять, что не придерживается политического нейтралитета, напоминает издание. В настоящее время она считается одной из наиболее уязвимых стран Евросоюза для обычных военных действий и гибридной тактики России, включающей в себя всё — от кампаний по дезинформации до саботажа критически важной инфраструктуры, говорится в статье.
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источник
Sunday Times Великобритания Европа
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