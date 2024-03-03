Sunday Times: нейтральную Ирландию призвали повысить расходы на оборону из-за российской угрозы

23:08 Макгрегор: подводный флот России может потопить корабли противника в Атлантике Российский подводный флот способен потопить корабли США, если Пентагон решит перебросить армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух держав, считает бывший советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор.

23:06 Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA Серебряный призёр Европейских игр россиянин Харитон Агрба нанёс поражение мексиканцу Хосе Мигелю Боррего и стал претендентом на чемпионский пояс Международной боксёрской ассоциации (IBA).

23:01 Партия «Свободная Саксония» подала иск против офицеров бундесвера Партия «Свободная Саксония» подала иск в Генпрокуратуру ФРГ против офицеров бундесвера из-за обсуждения атаки на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

22:51 Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность отправки Западом своих военных в зону конфликта на Украине.

22:48 Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризона Койотс» отметился результативными действиями.

22:42 Конгрессмен Тёрнер: Киев потерпит поражение, если срочно не возобновить поставки Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки, предупредил председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер.

22:37 «Вашингтон» отправил Кузнецова в фарм-клуб Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в фарм-клубе.

22:31 NYT: ХАМАС отвергло формулу США по обмену заложников на заключённых с Израилем Палестинское движение ХАМАС отвергло предложенную американской стороной формулу обмена заложников на заключённых с Израилем.

22:22 Туктамышева приостановила карьеру из-за изоляции российского спорта Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила приостановление карьеры недопуском российских спортсменов на международные старты.

22:18 Марокко требует расследовать массовую гибель ожидавших гумпомощи палестинцев Марокко требует расследовать инцидент в секторе Газа, где палестинские гражданские, ожидавшие гуманитарной помощи на севере анклава, погибли в результате «нападения израильских сил», заявил марокканский министр иностранных дел Насер Бурита, выступая в Эр-Рияде.

22:17 ЦПВС: авиация коалиции два раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

22:12 «Аталанта» с Миранчуком уступила «Болонье» в матче Серии А «Аталанта» на своём поле проиграла «Болонье» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

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21:58 Евростат: оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50% Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла на 50%, сообщил Евростат. Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37%, а в сентябре тенденция ускорилась до 44%.

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21:30 Российская команда одержала победу в фиджитал-гонках на Играх Будущего Российская команда SMP Racing одержала победу в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх Будущего в Казани.

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21:25 В бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за прослушки офицеров Фракция партии ХДС/ХСС в парламенте Германии требует провести внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после того, как главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала переговоры немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту.

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21:12 Воздушная тревога расширилась ещё на несколько областей, включая Киевскую Сирены воздушной тревоги активировались ещё в нескольких украинских областях, включая Киевскую.

21:09 Спецкор RT показал работу «Гиацинта» на Новомихайловском направлении Артиллеристы 305-й артбригады группировки «Восток» называют 2С5 «Гиацинт-С» самым лучшим оружием 152-мм калибра — основными целями для дальневосточников сейчас являются пехота, блиндажи и тяжёлая техника украинской армии на Новомихайловском направлении.

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21:05 СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче плей-офф КХЛ с «Торпедо» СКА одержал победу над «Торпедо» во втором матче первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина.

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20:05 Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил, что эти беседы якобы не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.

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19:54 Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге больше напоминает шоу, а не соревнования.

19:53 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с тремя пострадавшими в Сочи Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование массового ДТП в Сочи, в котором пострадали три человека.

19:49 Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, как он катается на сноуборде.

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19:45 Леонов заявил, что следующим организаторам Игр Будущего будет проще Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил важность проведения Игр Будущего в России.