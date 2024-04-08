Politico: новый тип евроскептика — вместо того чтобы покидать ЕС, Венгрия намерена формировать блок

В отличие от привычных евроскептиков премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен изменить ЕС, а не выйти из него, пишет Politico. Решающим моментом для политических перемен Орбан считает ближайшие пару месяцев, когда к Венгрии перейдёт председательство в Совете ЕС, а в Европарламенте пройдут выборы, от которых консервативные силы Европы ждут существенного «поворота направо».

В лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ЕС сталкивается с новым типом евроскептика, который не хочет покидать блок, а вместо этого формирует его, стремясь влиять на политику — от поддержки Украины до борьбы с изменением климата и миграцией, пишет Politico.

«Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, мы должны оккупировать Брюссель и внести изменения в Европейский союз», — заявил Орбан на митинге в Будапеште, посвящённом национальному празднику День венгерской революции 15 марта.

Для этого Будапешт активно вкладывает деньги и ресурсы в Брюссель, создавая инфраструктуру для формирования диалога в столице ЕС. Среди прочего Венгрия расширяет своё посольство в Брюсселе, организуя пространства для проведения встреч и культурных мероприятий, открывает там аналитические центры и финансирует новостные порталы, стремится привить следующему поколению венгерских светил консервативные ценности, а также ищет союзников среди правых сил в других странах Европы.

Ближайшие месяцы Венгрия рассматривает как решающий момент для политических перемен. С 1 июля к стране перейдёт председательство в Совете Европейского союза на шесть месяцев. Ожидается, что Будапешт воспользуется ситуацией для обсуждения миграционной политики ЕС и расширения блока, но на условиях Венгрии. Ещё до этого, в июне, пройдут выборы в Европейский парламент, которые приведут к масштабному перераспределению высших руководящих должностей по всему блоку. Все признаки указывают на то, что на выборах произойдёт существенный «поворот направо».

Лучшим примером венгерского видения Европы Politico называет использование страной своего права вето. Многие решения ЕС требуют консенсуса 27 стран блока, Орбан неоднократно накладывал на них вето, даже несмотря на давление со стороны других лидеров. Он использовал своё право вето, чтобы заблокировать целый ряд вопросов — от санкций в отношении России до позиции ЕС по налогообложению и финансированию Украины.

Много раз Орбан блокировал или откладывал принятие решений, чтобы добиться уступок, но он также применял своё право вето и во имя принципа, согласно которому страны должны иметь больший контроль над тем, что происходит в пределах их границ. В качестве примера можно привести закон о восстановлении природы, являющийся ключевой частью «зелёного курса» ЕС, который не понравился фермерам. В ходе переговоров между институтами ЕС Венгрия поддержала законопроект, но накануне финальных переговоров Будапешт объявил, что будет выступать против закона, ссылаясь на опасения фермеров и утверждая, что Брюссель хочет установить «иррациональные цели», мотивированные «зелёной идеологией».

Politico полагает, что ближайшее время Орбан будет вовсю наслаждаться своей ролью, которая — в дополнение к тому, что позволит ему наложить свой отпечаток на политику ЕС — обеспечит венгерскому премьеру место на мировой арене.