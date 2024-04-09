ZDF: вступить в НАТО не светит даже части Украины после её раздела

Дональд Трамп уже давно говорит о том, что завершил бы конфликт на Украине за сутки, если бы был президентом, но Киев вряд ли согласится на территориальные уступки России. Впрочем, вариантов у него немного. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, в НАТО Украину тоже вряд ли примут — даже частично, если её разделить. Но в случае продолжения боевых действий Зеленскому скоро всё равно придётся сдать территории

Дональд Трамп уже на протяжении нескольких месяцев говорит о том, что, если бы он был президентом, то закончил бы конфликт на Украине в течение суток, отмечает немецкий телеканал ZDF. При этом Трамп не вдаётся в подробности, но утверждает, что эта сделка была бы лёгкой. Из-за этого в окружении Белого дома пошли слухи, что он намерен надавить на Украину, чтобы она отказалась от притязаний на Крым и Донбасс.

Такой подход кардинально изменил бы политику западных государств по оказанию военной помощи Украине для сдерживания России. Однако военный эксперт Густав Грессель сомневается в жизнеспособности подобных планов. По его мнению, они «игнорируют реальность», потому что Россию волнует не только Донбасс и Крым.

С одной стороны, на Украине не слишком доверяют Трампу, считая его позицию слишком «пропутинской». С другой стороны, Киев не доверяет России и тому, что Москва остановится на достигнутом, а не попытается захватить ещё больше территорий.

Соответственно, быть уверенными в том, что остальная часть Украины будет в безопасности, можно только в том случае, если НАТО разместит там свои войска, но сейчас альянс на это не готов.

При нынешнем развитии событий у Зеленского скоро не останется выбора, и он будет вынужден сдать территории, если не получит больше оружия и боеприпасов, считает другой эксперт, Карло Масала. Вариант принятия Украины в НАТО также сомнителен. Альянс вряд ли включит в свой состав страну, в которой уже идут боевые действия, потому что это автоматически сделало бы его участником войны.

Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен ранее предлагал в качестве альтернативы принять в альянс часть Украины, не занятую российскими войсками, что означает раздел страны. Такой план официально не обсуждался, но мог рассматриваться в более узких кругах как способ урегулирования конфликта.

Однако для вступления в НАТО даже западной части Украины придётся преодолеть множество препятствий. Сначала его должны одобрить все члены альянса, ещё не забывшего тупиковую ситуацию со вступлением Швеции. Что касается поддержки принятия Украины в НАТО со стороны Трампа в качестве президента США, она более чем сомнительна.