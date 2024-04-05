Вхождение Украины в Евросоюз будет способствовать разорению французских фермеров, заявил в интервью Le Pèlerin кандидат на выборах в Европарламент от Нацобъединения Жордан Барделла. Он подчеркнул, что необходимо исключить сельское хозяйство из договоров о свободной торговле, которые приводят к нечестной конкуренции.
Вступление Украины в Евросоюз ускорит разорение французских фермеров, заявил в интервью Le Pèlerin кандидат на выборах в Европарламент от Нацобъединения Жордан Барделла. По его мнению, необходимо исключить сельское хозяйство из договоров о свободной торговле, которые приводят к нечестной конкуренции, а также освободить аграриев от нормативного ярма и карательной экологической повестки. На кону стоит ни много ни мало продовольственная безопасность и стратегическая независимость Франции, подчёркивает евродепутат.
В отличие от премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала Европу готовиться к нападению России через 3—5 лет, Барделла считает, что «один раз не в счёт». Он отметил, что в военных вопросах придерживается принципа Франсуа Олланда: «Меньше говорить, лучше действовать».
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