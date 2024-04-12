Джонсон: украинский провал будет для Запада «страшнее Вьетнама»

11:38
РПЦ: обвинения Эстонии в «террористической деятельности» — театр абсурда
Заявление главы Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности», которой якобы занимается Московский патриархат, — театр абсурда. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
11:37
Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле в матче с «Ливерпулем»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на замену на 89-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».
11:34
ФСБ опубликовала видео задержания группы обвиняемых в хищении энергетиков
ФСБ опубликовала видеозапись задержания группы членов организованной преступной группы бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей.
11:31
В Петербурге за взятку задержали замглавы Василеостровского района
Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали с поличным замглавы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки в размере 1,5 млн рублей.
11:24
Лыжница Степанова: медийность не мешает, а помогает
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова ответила на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
11:23
Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с вертолётом в Забайкалье
Могочинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного происшествия с вертолётом в Забайкальском крае.
11:21
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.
11:18
Гладков заявил об атаке БПЛА ВСУ на здание предприятия в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.
11:17
В Свердловской области на девочку упал осколок памятника
В Реже Свердловской области на трёхлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам.
11:15
Глава МЧС России Куренков проверил ход восстановительных работ на дамбе в Орске
Работы по восстановлению защитной дамбы в Орске оценили 12 апреля глава МЧС России Александр Куренков и полпред президента в Приволжье Игорь Комаров.
11:14
Посол Словении покинула здание МИД России
Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет покинула здание МИД России.
11:09
Царукян был освистан на пресс-конференции перед UFC 300
Российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна освистали на пресс-конференции перед турниром UFC 300 в Лас-Вегасе (США).
11:08
В центре Уфы мужчина с ножом напал на двух полицейских
В центре Уфы мужчина с ножом напал на двух сотрудников полиции.
11:02
В МЭР спрогнозировали рост числа турпоездок по России до 84 млн
Число турпоездок по России за январь — февраль выросло на 13%, по итогам года ожидается 84 млн поездок.
11:00
Bloomberg: Apple добавит функции искусственного интеллекта в линейку Mac
Apple намерена усовершенствовать всю линейку Mac процессорами M4 с функциями искусственного интеллекта до конца 2024 года.
10:55
Угрозу атаки БПЛА отменили в Воронежской области
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
10:51
Le Parisien: Мбаппе расстроила его игра в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе расстроился поражением от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
10:46
Посла Словении вызвали в МИД России из-за высылки Любляной дипломата
Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой сотрудника российского диппредставительства Любляной.
10:44
Ynet: ЦАХАЛ и «Моссад» утвердили общий план ответа на случай атаки Ирана
Армия обороны Израиля и служба внешней разведки «Моссад» утвердили общий план действий на случай атаки Ирана.
10:36
Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери.
10:35
В МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно
Рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений бессмысленны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
10:32
МО: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
10:27
Посол ЕС Мажейкс допустил вхождение Молдавии в объединение без Приднестровья
Вариант, при котором в Европейский союз сперва войдёт подконтрольная Кишинёву территория Молдавии, а позже присоединится Приднестровье, допустим. Об этом сообщил посол объединения в республике Янис Мажейкс.
10:24
На Кубани задержан мужчина, намеревавшийся передавать в ГУР Украины данные о ВС
На Кубани задержан мужчина, намеревавшийся передавать информацию о ВС России в ГУР Украины.
10:24
Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает первое место в турнирной таблице после первого круга Турнира претендентов — 2024 в Торонто (Канада).
10:17
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей
ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей.
10:13
ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров ХАМАС, отвечавших за безопасность в Джабалии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух командиров палестинского движения ХАМАС, которые отвечали за внутреннюю безопасность в Джабалии на севере сектора Газа.
10:10
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75% годовых
Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75% годовых.
10:09
Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметился двумя передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз» (2:3).
10:07
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось 100 автомобилей
Очередь из 100 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщил Telegram-канал, посвящённый обстановке на переправе.
10:04
Источник: против правнучки лётчика Чкалова возбудили уголовное дело
Против Дарьи Богдановой, правнучки героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова, предложившей нанести ядерный удар по России, возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщил источник RT.
09:53
Куренков вновь прибыл в Орск, где идёт работа по ликвидации последствий паводка
Работа по ликвидации последствий паводка в Орске Оренбургской области продолжается. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в город вновь прибыл глава ведомства Александр Куренков.
09:51
Премьер Киргизии: кабмин не виноват в прекращении обслуживания карты МИР
Кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты МИР, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.
09:51
Сафонов заявил, что «Краснодар» настроен на победу в матче с «Зенитом»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
09:43
В Екатеринбурге произошёл пожар в автосервисе
Спасатели ликвидируют пожар в автосервисе в Екатеринбурге.
09:41
Самолёт экстренно приземлился в Шереметьеве из-за запаха гари в кабине пилотов
Пассажирский Airbus A-320, выполнявший рейс Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
09:36
22 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом» в НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:32
Путин наградил орденом Гагарина первую белорусскую космонавтку Василевскую
Первая белорусская женщина-космонавт, член экипажа Международной космической станции Марина Василевская награждена орденом Гагарина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
09:30
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на Авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника.
09:22
Деменко считает, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ
Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».
09:22
FT: США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Киева
Власти США обсуждают возможность выпуска долгосрочных долговых обязательств для финансирования киевского режима под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.
09:21
Путин присвоил звания Героев России космонавтам Петелину и Федяеву
Российский лидер Владимир Путин в День космонавтики присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.
09:17
МИД России назвал угрозой применение коммерческих спутников для ведения боёв
Россия рассматривает в качестве угрозы использование коммерческих спутников для ведения боевых действий, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
09:11
MD: Холанд зашёл в раздевалку «Реала», чтобы попросить футболку Модрича
Стало известно, зачем нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
09:07
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.
09:07
В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 6,9 тысячи человек
Эвакуация населения в Курганской области из-за прохождения весеннего паводка и вызванного им подтопления затронула почти 6,9 тыс. человек.
09:04
В Саратове автомобиль врезался в опору освещения
Автомобиль врезался в опору освещения в Гагаринском районе Саратова, пострадали семь человек.
08:55
Власти Белгорода сообщили об опасности атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки БПЛА.
08:53
В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией
Московский патриархат могут признать террористической организацией в Эстонии. С соответствующим предложением к рийгикогу, парламенту страны, намерен обратиться глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.
08:50
Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».