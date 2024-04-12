Джонсон: украинский провал будет для Запада «страшнее Вьетнама»

Борис Джонсон бьёт тревогу: если Россия возьмёт Киев — а такова, по мнению британского политика, её цель, — то этот провал станет для США и Запада куда страшнее Вьетнама. А хаотичное бегство из Афганистана рядом с поражением на Украине — вообще ничто, отмечает он.

Если Россия возьмёт под контроль Киев, это станет для «американского лидерства на мировой арене» катастрофой куда более крупной, чем исход войны во Вьетнаме, бьёт тревогу Борис Джонсон.



Он также отметил, что «молится», чтобы республиканцы в конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины на сумму около $60 млрд, добавив: «Ситуация мрачная, и задержка ужасна».



Также британский политик заявил, что хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году — это «ничто по сравнению с возможной победой России на Украине».