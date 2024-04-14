La Vanguardia: Украина в критическом положении, а превосходство России становится всё более явным

Украина оказалась в самом критическом положении за всё время конфликта, пишет La Vanguardia. Киев столкнулся с нехваткой людей, боеприпасов и помощи со стороны Запада. Между тем военное превосходство России становится всё более явным, говорится в статье.

После более чем двух лет конфликта Украина оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении, пишет La Vanguardia. Стране нужно больше солдат, больше оружия и больше западной поддержки, чтобы и дальше справляться со всё более явным военным превосходством российской армии, отмечается в статье.



При этом Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы таким образом не только подорвать моральный дух гражданского населения, оставив его без электричества, но и остановить украинские заводы и предприятия, которые вносят свой вклад в военные действия.



Украина нуждается в помощи Запада больше, чем когда-либо, особенно в помощи Соединённых Штатов, говорится в статье. Однако пакет американской помощи в размере $61 млрд до сих заблокирован в конгрессе США.



И пока Зеленский продолжает умолять Запад о помощи, украинский парламент одобрил закон, ужесточающий правила мобилизации. Украинские генералы признают, что российские войска превосходят ВСУ по численности в семь — десять раз, но большего количества людей на фронте может оказаться недостаточно, если у них не будет соответствующего оружия, чтобы остановить противника.