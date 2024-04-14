La Vanguardia: Украина в критическом положении, а превосходство России становится всё более явным

12:00
В МИД России выразили озабоченность из-за эскалации между Ираном и Израилем
В МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.
12:00
Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024
Российская шахматистка Александра Горячкина лидирует на Турнире претенденток 2024 года в Торонто (Канада).
11:47
Наталия Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске
Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.
11:42
РИА Новости: потерявший ногу российский сапёр вернулся в зону СВО
Российский сапёр с позывным Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артёмовск, вернулся в зону спецоперации после протезирования и восстановления.
11:35
Бобровский одержал победу в своём 700-м матче в НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:30
Посольство выясняет данные о россиянине на борту захваченного Ираном судна
Посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.
11:23
Кучеров прервал восьмиматчевую результативную серию в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
11:22
ТАСС: более 14 000 жилых домов подтоплено весенним паводком в России
Число жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка в России, превысило 14 тыс.
11:12
Сливко снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за болезни
Российская биатлонистка Виктория Сливко пропустит заключительную гонку сезона-2023/24.
11:08
Синоптик Ильин: ветер в Москве в понедельник будет разгоняться до 15—20 м/с
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
11:01
Адвокат: Портнягин подозревается по двум статьям Уголовного кодекса
Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы бизнесмена Дмитрия Портнягина, заявил, что его клиент подозревается по двум статьям УК России.
10:51
Corriere Torino: Роналду может оказаться в суде из-за своего брата
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть вызван в суд в качестве свидетеля по делу своего брата Угу Динарте Сантуша Авейру.
10:47
Карчаа: запуск Запорожской АЭС станет возможен при удалении линии фронта
Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что условием включения Запорожской АЭС является удаление линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции.
10:40
Советник главы ДНР: ВСУ охотятся за мирным населением республики с помощью БПЛА
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные занимаются охотой за мирным населением республики с помощью беспилотников.
10:38
Лагно сыграла вничью с Горячкиной в восьмом туре Турнира претенденток
Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной в восьмом туре Турнира претенденток — 2024 в Торонто.
10:29
Сын Куклачёва заявил RT, что артист пошёл на поправку
Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил RT, что артист пошёл на поправку.
10:26
Царукян — об инциденте с фанатом на UFC 300: я из России, не делайте так
Российский боец Арман Царукян рассказал о потасовке с фанатом перед выходом в октагон на турнире UFC 300 в Парадайзе (США).
10:22
Генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля
Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что военная операция под названием «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.
10:10
Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси
Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и бывший временный чемпион американец Дастин Порье сойдутся в главном бою на турнире UFC 302.
10:08
Более 900 заявок на выплаты из-за паводков подали в Курганской области
Пресс-служба правительства Курганской области заявила, что уже было подано более 900 заявок на выплаты из-за паводков.
09:55
Иордания и Ирак возобновляют полёты над своей территорией
Иордания и Ирак объявили об открытии своего воздушного пространства.
09:49
Махачев поздравил Холлоуэа с победой над Гэтжи на турнире UFC
Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал поединок между американскими бойцами Джастином Гэтжи и Холлоуэем на турнире UFC 300 в Парадайзе (США).
09:47
Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала швейцарскую сторону о потере Швейцарией доверия в качестве международного посредника из-за действий Берна.
09:35
Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт бой в среднем весе с Майклом Чендлером.
09:35
Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу
Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что удары украинских военных по объектам Запорожской АЭС могут привести к ядерному происшествию, способному затронуть территорию всей Украины, а также часть стран Восточной Европы.
09:22
Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить днепровской водой
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Северо-Крымский канал в перспективе можно вновь заполнить днепровской водой.
09:21
Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Стали известны имена трёх звёзд по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:09
Захарова: Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну.
09:08
Стала известна первая пара плей-офф НХЛ в Западной конференции
«Колорадо Эвеланш» сыграет с «Виннипег Джетс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:00
В КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля
Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля. Об этом сообщает Press TV.
08:51
Группу спасателей отправили в село Тюменской области для укрепления дамб
Группировка МЧС, в состав которой входят 32 человека и 12 единиц техники, была отправлена в село Казанское Тюменской области для укрепления дамб.
08:50
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на Турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым в восьмом туре Турнира претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
08:37
Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде на турнире UFC
Бразильский боец Алекс Перейра одержал победу в главном поединке турнира UFC 300 в Парадайсе (США). с американцем Джамалом Хиллом.
08:37
В Курганской области заявили об усилении течения на реке Тобол
Глава Курганской области Вадим Шумков заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды растёт по 20 см за последние два часа.
08:35
Число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области выросло до 16 450
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявила, что число эвакуированных из-за паводка в регионе выросло до 16 450.
08:24
Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:24
Израиль открыл воздушное пространство
Израиль открыл воздушное пространство, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу.
08:15
Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 16
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 16.
08:11
Силы ПВО России перехватили и уничтожили десять БПЛА ВСУ над Краснодарским краем
В Минобороны России заявили, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем.
08:10
Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Канзас-Сити»
«Интер Майами» на выезде одержал победу над «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата MLS.
08:06
NYT сообщила о 185 выпущенных Ираном беспилотниках по территории Израиля
Газета The New York Times заявляет, что иранская сторона отправила в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов.
07:51
Российские системы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Чёрным морем
Российские средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Чёрным морем, заявили в Минобороны России.
07:50
Махачев — Царукяну: скоро увидимся, мальчик
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вызов российского бойца Армана Царукяна.
07:48
Подполье: ВС России нанесли удар по подстанции в Харькове
Российские военнослужащие нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
07:37
CNN: волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад
Атака Ирана на Израиль длилась около пяти часов, волна ударов пошла на спад.
07:35
Царукян: я буду самым молодым чемпионом в дивизионе
Российский боец Арман Царукян прокомментировал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).
07:28
Нетаньяху пообещал Израилю победу
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении атаки со стороны Ирана и пообещал стране победу.
07:22
Холлоуэй нокаутом за секунду до конца боя победил Гэтжи на турнире UFC
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Джастином Гэтжи в одном из главных поединков вечера в лёгком весе на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).
07:17
Уровень воды реки Урал в Оренбуржье снизился впервые с начала паводка
Уровень воды в реке Урал снизился впервые с начала паводка, заявил глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.
07:13
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300
Российский боец Арман Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).