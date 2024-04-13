Hill: вопрос о помощи Украине станет «минным полем» для спикера Джонсона
После нескольких месяцев задержки спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон готов официально вступить в опасные дебаты по поводу помощи Украине. Эта «взрывоопасная тема», в которой ставки высоки не только для Киева, но и самого законодателя, пишет The Hill.
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