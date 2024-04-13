Hill: вопрос о помощи Украине станет «минным полем» для спикера Джонсона

На следующей неделе спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон собирается официально вынести на рассмотрение вопрос о помощи Украине. Эта тема, вызывающая раскол между республиканцами и демократами, может стоить политику его поста, пишет The Hill.

После нескольких месяцев задержки спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон готов официально вступить в опасные дебаты по поводу помощи Украине. Эта «взрывоопасная тема», в которой ставки высоки не только для Киева, но и самого законодателя, пишет The Hill.

По данным издания, Джонсон собирается вступить на «законодательное минное поле» и вынести вопрос об иностранной помощи, включающий финансирование Киева, уже на следующей неделе. Но эта инициатива может лишить спикера его должности.

У консервативных республиканцев уже вызывает ярость готовность, с которой Джонсон вступает в сделки с Демпартией. Они обещают сместить его с поста, если он продолжит добиваться выделения денег правительству Зеленского, игнорируя защиту американских границ, обращает внимание The Hill.

В то же время демократы требуют, чтобы спикер вынес на голосование уже одобренный сенатом законопроект, который включает не только деньги для Украины, но и гуманитарную помощь Газе. В противном случае, они грозятся саботировать инициативу, подчёркивает издание.

В Вашингтоне продолжают ломать голову, как именно спикер собирается решать эту непростую задачу. Некоторые соратник по Республиканской партии призывают Джонсона осознать: что бы он ни сделал, законопроект по Украине всё равно оставит кого-то недовольным.