Люди, определяющие внешнюю политику США, ничего не смыслят в стратегии, сетует американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, с такими руководителями, как Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, Америку ждут сокрушительные поражения как на Украине, так и на Ближнем Востоке.

ДЖОН КИРБИ, (на момент высказывания) координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США: Президент Зеленский, и только президент Зеленский, может решить, когда придёт время вести переговоры с президентом Путиным.



ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог, профессор: То, что говорит Кирби, — это абсурд. Реальность такова, что Соединённые Штаты Америки не позволят Украине в одиночку определять ход этого вооружённого конфликта. На самом деле, если кто-то в конечном итоге окажется в водительском кресле, это будем мы, а не они.



Не знаю, почему он сказал то, что сказал. Но политика великих держав просто-напросто так не работает. И такая великая держава, как США, не станет вручать свою судьбу президенту Зеленскому. Мы будем уделять внимание желаниям Зеленского, и это уместно, но Соединённые Штаты приложат все усилия, чтобы результат непременно получился таким, как они хотят.



Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, состоит в том, что руководители, ответственные за внешнюю политику: президент Байден, Тони Блинкен, Джейк Салливан, — они, по сути, никогда не изучали основы стратегии. А если изучали, то на двойку.



По большей части они просто не знают, что делают. Я думаю, так обстоит дело и в Газе, и на Украине. По моему мнению, всё кончится нашими сокрушительными поражениями — как на Украине, так и на Ближнем Востоке.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2024 года.