Зеленский пожаловался журналистам на Шольца и Америку

В интервью журналистам украинский лидер пожаловался, что партнёры не дают Киеву достаточно оружия, хотя оно у них есть. В особенности Киев недоволен Германией, которая отказала ему в поставке ракет Taurus.

Владимир Зеленский резко раскритиковал канцлера Германии за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, сообщает Politico.

Украинцы хотят, чтобы немецкие ракеты, имеющие дальность действия около 500 км и несущие мощную боеголовку, поражали цели глубоко за линией фронта, такие как Крымский мост.



По версии Зеленского, Олаф Шольц как лидер неядерной страны просто хочет оставить себе самое мощное оружие Германии на случай войны с Россией. Сам же немецкий канцлер публично заявлял лишь о том, что не собирается поставлять ракеты Киеву из опасений, что это вызовет обострение напряжённости и даже втянет Германию в прямой конфликт с Россией.

В своём интервью Зеленский также подверг критике США за медленную передачу истребителей F-16 и американских ракет ATACMS.

«Я всегда использую логику в своих шагах, в своих словах и выводах», — сказал он. «И я просто не понимаю логики, когда, например, у кого-то из наших партнёров есть оружие, которое сегодня необходимо Украине для выживания. И я не понимаю, почему нам его не предоставят».