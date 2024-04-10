Зеленский пожаловался журналистам на Шольца и Америку
Владимир Зеленский резко раскритиковал канцлера Германии за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, сообщает Politico.
Владимир Зеленский резко раскритиковал канцлера Германии за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, сообщает Politico.
Офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, который сопровождал попавших под обстрел журналистов «Вести Луганск», погиб.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился на предложение пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.
В античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.
Во французском городе Сет на предприятии Saipol по производству биотоплива произошло сильное возгорание, в результате которого один человек погиб.
Воздушно-космические силы России уничтожили 11 выявленных мест базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных местах горного массива в Сирии.
Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро заявил RT, что украинская Burisma Holdings могла финансировать теракты в России в качестве «ответного жеста» за закрытие дела об отмывании денег.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как упал на тренировке.
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что ежемесячно мессенджером Telegram пользуются 900 млн человек, при этом 450 млн от этого числа заходят в него ежедневно.
Директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев рекомендовал менять масло в автоматической коробке передач каждые 40—60 тыс. км.
В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года более 300 семей стали многодетными.
В Министерстве дорожного транспорта Татарстана рассказали о туре «Паровоза Победы» по Куйбышевской железной дороге.
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 7,5 тыс. человек эвакуированы с затопленных территорий региона.
Болельщики «Пари Сен-Жермен» запускали фейерверки у отеля, где остановилась «Барселона», перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
Вода подошла близко к многоквартирным домам в Оренбурге. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.
В Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».
Руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинёва при прилёте из Москвы. Как сообщил председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, досматривалось абсолютно всё.
«Ференцварош» победил «Диошдьер» в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.
Ещё семь колледжей Московской области договорились о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР.
Учащиеся школ Московской области завоевали 17 дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии и экологии.
Решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал президент США Джо Байден.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после визита в Россию.
Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что россиянин Даниил Медведев легко обыграл его в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Кирилл Прощаев, врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net, назвал основные признаки синдрома хронического информационного истощения.
Американский президент Джо Байден заявил, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.
В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.
World Aquatics исключила призёра Олимпийских игр Ивана Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом.
Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов назвал продукты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в Луганской Народной Республике.
В парках Московской области состоятся мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики.
Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставил глава местной администрации Роман Мрочко.
Главу Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из зоны контроля аэропорта в Кишинёве.
В Самаре откроют Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Он будет организован на базе Дептранса.
В Москве в 2019—2024 годах жители приватизировали около 60 тыс. квартир, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Большой массив воды идёт по течению в сторону Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
В Кишинёве сотрудники полиции выгоняют встречающих главу Гагаузии Евгению Гуцул людей из здания аэропорта на улицу.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке жителей отдалённых районов.
Коллегия адвокатов департамента города Нантер, который расположен в одном из крупнейших пригородов Парижа, обеспокоена перегруженностью тюрем в преддверии Олимпиады-2024.
Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал, почему забрал их у матери.
Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни, а правильное питание — это лишь один из таких факторов.
Информация о ликвидации в секторе Газа троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании соответствует действительности. Эти данные подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве.
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о потере нынешним президентом США Джо Байденом контроля над инфляцией в Соединённых Штатах.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в Одесской области Украины. Информацию об этом предоставил глава обладминистрации Олег Кипер.
В Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Участие в пленарном заседании Верховной рады Украины, темой которого стали поправки в законопроект о мобилизации, принимают лишь 42 депутата.
Петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка.