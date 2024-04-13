«Кто поставляет оружие, хочет войны», — лидер оппозиции в Тюрингии в эфире Die Welt выступил за прекращение вооружения Украины

Три четверти жителей Тюрингии выступают против поставок оружия Украине, поэтому на земельных выборах этой осенью в этой восточногерманской федеральной земле впервые может победить правая «Альтернатива для Германии». Глава регионального отделения АдГ на теледебатах со своим оппонентом от ХДС потребовал от Германии прекратить поставки оружия Киеву и организовать переговоры. В эфире Die Welt он заявил, что раз Берлин продолжает поставки, то он, очевидно, не хочет мира.

ВЕДУЩИЙ: Президент Зеленский позавчера в интервью моему коллеге Паулю Ронцхаймеру на Welt TV обвинил Запад в отказе от поставок оружия, которое срочно необходимо его стране для выживания. Итак, вопрос к вам обоим, ещё раз, заключается в том, должна ли Германия поставлять Украине больше или меньше оружия? Господин Хёке?

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Картины с фронта, которые достигают нас, невыносимы. Тысячи молодых мужчин, россиян и украинцев истекли кровью за последние два года. Молодые люди, которые не смогли создать семью, не смогли породить жизнь. Это лишает меня дара речи и ошеломляет. Мои бабушки и дедушки рассказывали мне, что такое война, поэтому я говорю, что эту войну нужно закончить как можно быстрее и причём любой ценой. Нам нужно перемирие на...

ВЕДУЩИЙ: Я только спросил о поставках оружия, должна ли у Германии больше или меньше оружия…

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Я твёрдо убеждён, что военная риторика ХДС не приведёт к реальному прогрессу. Заявления Кизеветтера* невыносимы, нам не нужна эскалация в этой войне, нам сейчас нужна Германия как миротворческая держава. Германия должна сыграть свою роль моста между Востоком и Западом и должна пригласить людей к мирным переговорам. Это значит, что никакого оружия...

ВЕДУЩИЙ: Никакого оружия.

БЬОРН ХЁКЕ, лидер тюрингской АдГ: Тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет войны. Вот почему мы должны прекратить бойню и начать переговоры прямо сейчас. И я твёрдо верю, что мы могли бы перейти к этим обсуждениям, что эти обсуждения можно было бы запланировать. У нас уже были дискуссии в Стамбуле вскоре после начала войны. Вы, конечно, знаете об этом: мирные переговоры в то время уже шли относительно успешно, но затем были прерваны. Я не хочу сейчас рассуждать о том, почему, зачем и отчего. К сожалению, за это время погибли многие сотни молодых людей. Резня должна быть немедленно прекращена.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2024 года.



* Родерих Кизеветтер — депутат бундестага от ХДС, один из главных сторонников военных поставок на Украину в немецком парламенте (прим. ИноТВ)