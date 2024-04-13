Сара Вагенкнехт: США должны отказаться от идеи Украины как своей зоны влияния

Сара Вагенкнехт снова выступила за переговоры с Кремлём по Украине. По её мнению, Германия могла бы попросить Герхарда Шрёдера узнать у Владимира Путина об их возможности и условиях. Немецкий политик также набросала свой мирный план для Киева: США должны отказаться от Украины как своей зоны влияния, Украина должна стать нейтральной и получить гарантии безопасности, а на занятых Россией территориях должны повториться референдумы под эгидой ООН.

Сара Вагенкнехт не согласна с утверждением, что переговоры с Владимиром Путиным по Украине невозможны. «Мы не можем этого знать до тех пор, пока мы отказываемся сделать ему серьёзное предложение о переговорах», — заявила политик в интервью T-Online. Она также указала, что США в своё время вели переговоры даже с «Талибаном»* в Афганистане, и это, по её мнению, разумно.

Напротив, «абсурдно то, что канцлер Шольц со Шрёдерем, кем-то в своей партии, кто располагает прямым каналом для переговоров с Путиным, не просит его за кулисами проверить шансы для прекращения огня и мирных переговоров». «Не использовать это является халатностью», — констатирует Вагенкнехт.

«Чего Запад до сих пор не сделал, так это не сформулировал реалистичное переговорное предложение России», — продолжает немецкий политик. По её мнению, прекращение конфликта на Украине могло бы выглядеть следующим образом. Для начала должно быть достигнуто прекращение огня в обмен на прекращение поставок западного оружия на Украину. Кроме того, США должны «отказаться превращать Украину в свою зону военного влияния: никаких военных баз, никаких ракетных баз, никаких шпионских центров».

Касательно будущей российско-украинской границы Вагенкнехт предлагает «на занятых территориях референдум под контролем ООН, на котором люди сами решают, какому государству они хотят принадлежать». Хотя Украина должна стать нейтральным государством, она могла бы получить гарантии безопасности от других стран. «Я могу представить Китай, Турцию или даже Францию», — предложила Вагенкнехт. Кто точно не подходит на эту роль, так это Германия. «Германия была вовлечена в войну таким образом, что её было бы трудно представить в качестве державы-гаранта».

На замечание, что переговорные позиции для Украины сейчас не самые лучшие и Западу, возможно, стоило бы усилить поддержку оружием, Вагенкнехт отвечает, что «мы постоянно поставляем, ничего не улучшая для Украины». Кроме того, она полагает, что Запад просто не располагает достаточным количеством оружия, чтобы переломить ситуацию в пользу Киева. «США теперь даже поставляют конфискованные винтовки из Ирана». Украине и Западу срочно нужно менять стратегию, так как «главное, что у Украины заканчивается, это не боеприпасы, а боеспособные солдаты».



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность (прим. ИноТВ).