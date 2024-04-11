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Die Zeit: канцлер Австрии считает, что Западу нужно хотя бы начать переговоры с Россией по Украине

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Запад со своей безоговорочной поддержкой Украины одинок в мире, считает глава правительства Австрии Карл Нехаммер. По его мнению, существует серьёзная вероятность прямого «вовлечения» Запада в конфликт. В интервью Die Zeit Нехаммер выступил за переговоры с Россией, даже если их начало сейчас, в момент слабости Киева, будет означать для Украины утрату территорий.
Die Zeit: канцлер Австрии считает, что Западу нужно хотя бы начать переговоры с Россией по Украине
AP

Глава австрийского правительства убеждён, что украинский конфликт «имеет потенциал стать более масштабным и неконтролируемым». Нехаммер также опасается, что западные страны могут быть втянуты в конфликт. «Чем дольше длится эта война, тем выше риск вовлечения. Сначала говорилось, что поддержим боеприпасами, оборонительным вооружением. Было много табу, которые внезапно перестали ими быть. Поэтому посылаются ещё и боевые танки, а теперь уже и истребители», — заявил Нехаммер в интервью Die Zeit. Канцлер убеждён, что в Европе «не будет мира без России».

Исходя из опасности обострения конфликта, канцлер Австрии выступает за переговоры. «Нужно попытаться найти способы остановить эту войну». Политик критикует Запад, который оказался изолирован в мире со своей убеждённостью, что Украина одержит безоговорочную победу военным путём. «Мы видим, что государства, имеющие большое влияние на РФ, не разделяют западную линию. Бразилия  одно из них, Индия, Китай, ЮАР», — добавляет австрийский политик. Он считает, что Западу нужно работать с этими странами по поиску дипломатического выхода из конфликта.

Нехаммер, однако, отмечает и важность позиции Украины по переговорам — она тоже должна согласиться на них. «Это сработает только с Украиной, если это будет поддержано украинским населением». На замечание, что, начав переговоры с Россией сегодня, «Украина не сможет избежать согласия на дальнейшую уступку территории», Нехаммер отвечает, что «самое главное, чтобы мы вообще начали». По его мнению, украинцы должны «видеть, что мы на Западе, с одной стороны, поддерживаем их, но также думаем о том, как могут закончиться страдания». В интервью немецкому изданию канцлер признаёт провал попытки Австрии в начале конфликта стать посредником и считает, что сейчас на эту роль лучше всего подходит Турция.

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Die Zeit Германия Европа
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