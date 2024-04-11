Die Zeit: канцлер Австрии считает, что Западу нужно хотя бы начать переговоры с Россией по Украине

Запад со своей безоговорочной поддержкой Украины одинок в мире, считает глава правительства Австрии Карл Нехаммер. По его мнению, существует серьёзная вероятность прямого «вовлечения» Запада в конфликт. В интервью Die Zeit Нехаммер выступил за переговоры с Россией, даже если их начало сейчас, в момент слабости Киева, будет означать для Украины утрату территорий.

Глава австрийского правительства убеждён, что украинский конфликт «имеет потенциал стать более масштабным и неконтролируемым». Нехаммер также опасается, что западные страны могут быть втянуты в конфликт. «Чем дольше длится эта война, тем выше риск вовлечения. Сначала говорилось, что поддержим боеприпасами, оборонительным вооружением. Было много табу, которые внезапно перестали ими быть. Поэтому посылаются ещё и боевые танки, а теперь уже и истребители», — заявил Нехаммер в интервью Die Zeit. Канцлер убеждён, что в Европе «не будет мира без России».

Исходя из опасности обострения конфликта, канцлер Австрии выступает за переговоры. «Нужно попытаться найти способы остановить эту войну». Политик критикует Запад, который оказался изолирован в мире со своей убеждённостью, что Украина одержит безоговорочную победу военным путём. «Мы видим, что государства, имеющие большое влияние на РФ, не разделяют западную линию. Бразилия — одно из них, Индия, Китай, ЮАР», — добавляет австрийский политик. Он считает, что Западу нужно работать с этими странами по поиску дипломатического выхода из конфликта.

Нехаммер, однако, отмечает и важность позиции Украины по переговорам — она тоже должна согласиться на них. «Это сработает только с Украиной, если это будет поддержано украинским населением». На замечание, что, начав переговоры с Россией сегодня, «Украина не сможет избежать согласия на дальнейшую уступку территории», Нехаммер отвечает, что «самое главное, чтобы мы вообще начали». По его мнению, украинцы должны «видеть, что мы на Западе, с одной стороны, поддерживаем их, но также думаем о том, как могут закончиться страдания». В интервью немецкому изданию канцлер признаёт провал попытки Австрии в начале конфликта стать посредником и считает, что сейчас на эту роль лучше всего подходит Турция.