France info: «позорная» ошибка — Австрия будет платить России за газ до 2040 года, даже если не будет им пользоваться

Австрия, буквально «погрязшая» в контракте с «Газпромом», создаёт лишние неприятности ЕС, который намерен полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Как отмечает France info, ещё в 2018 году Вена продлила контракт с Москвой на поставку газа до 2040 года — при этом оплачивать поставки Австрия обязана независимо от того, принимает она газ или нет.

После двух лет конфликта на Украине и отчаянных попыток Европы побороть энергетическую зависимость от России, многие европейские страны по-прежнему сильно зависят от российского газа. При этом обещание ЕС полностью отказаться от импорта СПГ из России к 2027 году для некоторых стран едва ли представляется возможным, пишет France info.

В данном случае речь идёт об Австрии, которая «погрязла» в «унизительном» для неё контракте с «Газпромом», утверждает издание. До начала украинского конфликта Австрия импортировала 80% газа из России. Спустя два года ситуация стала только хуже: в январе 2024 года 97% импорта газа было осуществлено из Москвы.

Такая ситуация обусловлена контрактом между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». В 2018 году компании продлили действие контракта на поставку российского газа в Австрию с 2028 по 2040 год. При этом в контракте есть важный пункт, обязывающий OMV оплачивать поставки независимо от того, принимает она газ или нет.

Несмотря на то, что сейчас этот пункт в Европе называют «позором» и «стратегической ошибкой» Вены, никто не знает, удастся ли ей разорвать договор. Как с сожалением отмечает австрийский политолог Герхард Манготт, «правительство заявляет, что готовится к полному отказу от российского газа к 2027 году, но при этом не может дать конкретных ответов на вопрос, как OMV собирается разорвать контракт с «Газпромом», не заплатив при этом огромных сумм».

В данный момент закон, который позволил бы Австрии решить эту проблему, находится на стадии разработки. Однако для его принятия необходимо большинство в две трети голосов в парламенте, достичь которого крайне маловероятно из-за пророссийской позиции ультраправой «Австрийской партии свободы», сообщает France info.