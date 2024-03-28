DN: бессилие санкций показало Западу, что Россия может обойтись без торговли с Европой

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Уход из России обошёлся западным компаниям в $107 млрд Reuters
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Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли Bloomberg
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В Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали главу Центра языкового тестирования одного из вузов города и его заместителя.
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РКН готов рассмотреть идею о блокировке вербующих террористов Telegram-каналов
В Роскомнадзоре заявили, что ведомство готово рассмотреть предложения депутата Госдумы Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, с помощью ИИ.
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The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона
Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов до конца сезона присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Филадельфия Флайерз».
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Военкомат Полтавы попросил полицию доставить в отделы около 30 тысяч уклонистов
Полтавский областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы порядка 30 тыс. уклонистов.
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«Неделя креативного бизнеса» пройдёт 18—20 апреля в Самаре
Форум «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Мария Погребняк собралась замуж спустя полгода после развода с футболистом
Мария Погребняк, бывшая жена экс-нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка, сообщила о скором замужестве.
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Дуров: Telegram пресёк десятки тысяч попыток отправки призывов к терактам
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер в последнее время пресёк десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам и заблокировал тысячи отправителей.
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Самарский коллектив стал призёром фестиваля «Театральное Приволжье»
Студия «Труппа Отрадного» из Самарской области стала серебряным призёром фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
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Нетаньяху: Израиль захватил стратегические активы ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона захватила стратегические активы ХАМАС.
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В Калининграде суд приговорил мужчину к двум годам колонии за дискредитацию ВС
Московский районный суд Калининграда приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима по делу о дискредитации Вооружённых сил России.
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В Удмуртии создадут учебник по истории родного края
Удмуртия примет участие в пилотном проекте по созданию учебников истории родного края.
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Дуров: россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им в Telegram
С 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в Telegram.
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Мостовой считает, что Промес подставил «Спартак» своими действиями
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
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В Калининграде рассказали о планах по благоустройству парка имени Гагарина
В Калининграде прошло выездное рабочее совещание с участием руководства города и депутатов. Встреча состоялась в парке имени Гагарина.
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Путин: на первом месте в новых регионах пока стоит вопрос безопасности
Вопрос обеспечения безопасности в настоящее время стоит на первом месте в новых регионах России.
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В Подмосковье заявили о готовности к пожароопасному сезону
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что все городские округа готовы к пожароопасному сезону.
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В России выпустили рекомендации по информбезопасности для детей и родителей
Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта.
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«Авангард» сравнял счёт в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
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Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медкомплекс
Выборгская межрайонная больница получила новый передвижной медицинский комплекс с флюорографом и маммографом.
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SKW: экс-глава Еврокорпуса подозревается в разглашении секретных данных
Снятый с должности командира Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзиньский подозревается в разглашении секретной информации.
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В Волгограде началась реконструкция здания ЦУМа
В Волгограде начались работы по реконструкции здания ЦУМа. Там планируется разместить современный художественный центр.
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На портале «Узнай Москву» появилась викторина о Большом театре
В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о новой онлайн-викторине, приуроченной ко дню основания Большого театра.
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В Московском планетарии прокомментировали предстоящее полное солнечное затмение
В Московском планетарии рассказали, где можно будет наблюдать предстоящее полное солнечное затмение 8 апреля.
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Омским муниципалитетам выделят 78 млн рублей на обеспечение работы ЖКХ
На заседании правительства Омской области губернатор Виталий Хоценко поручил выделить муниципалитетам более 78 млн рублей на обеспечение работы ЖКХ.
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Захарова ответила на оскорбления Белого дома в адрес российских властей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на оскорбления представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских властей.
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Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о попытках перестать использовать в своей речи нецензурную лексику.
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В Казани отреставрируют библиотеку XIX века
В Казани выдали положительное заключение на реставрацию здания библиотеки XIX века.
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RT: администрация Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США
Администрация действующего американского лидера Джо Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США с целью расширения электората.
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Степанова: о такой сумке, как у Ступак, мечтают большинство девочек‑подростков
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о приоритетах молодёжи.
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Госдеп: переданная России в марте информация об угрозе теракта была детальной
Переданная России в марте информация о террористической угрозе была чёткой и детальной, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
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В Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд 2024 года
Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +10 °С впервые с начала 2024 года, заявил главный синоптик города Александр Колесов.
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В школах Удмуртии стартовал капитальный ремонт
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о начале капитального ремонта в школах региона в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
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В Музее транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр
В основном здании Музея транспорта Москвы появится архивно-библиотечный центр с читальным залом.
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Путин заявил о колоссальном туристическом потенциале Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил о колоссальном туристическом потенциале Дальнего Востока.
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Источник: «Наполи» готов втрое увеличить зарплату Кварацхелии
«Наполи» планирует продлить контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.
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В Оренбургской области рассказали об итогах конкурса «Семья года»
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».
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В Нижегородской области ввели 507,6 тысяч квадратных метров жилья
В Нижегородской области в январе — феврале 2024 года ввели в эксплуатацию 507,6 тыс. кв. м жилья. В том числе 201,9 тыс. кв. м в многоквартирных домах.
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Врач Зимина назвала накладные наушники наименее вредными
Врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина рекомендовала пользоваться накладными наушниками хорошего качества, чтобы сохранить слух.
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В Петербурге отремонтировали фасады 438 нежилых зданий в 2023 году
В Санкт-Петербурге в 2023 году отремонтировали фасады 438 нежилых зданий.
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В Подмосковье построят предприятие в сфере тяжёлого машиностроения
В Московской области построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники.
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В Челябинске начали курсировать «умные» трамваи
В Челябинске запустили «умные» трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.
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В Кирове отремонтируют краеведческий музей
В Кирове отремонтируют объект культурного наследия — главное здание областного краеведческого музея.
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Чернышенко: в создание морских курортов инвестируют около 1,5 трлн рублей
Около 1,5 трлн рублей планируется инвестировать в создание морских курортов в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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В Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов
В Йошкар-Оле состоится всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в категории «Характерный и народно-сценический танец». Он пройдёт 7—11 апреля.
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Фридман: Федотов продолжит карьеру в НХЛ в составе «Филадельфии»
Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Филадельфия Флайерз».
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В Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка
Суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.
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Подростки из Удмуртии получат знак «Горячее сердце» за спасение утопающего
Подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.
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Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Приморье
В Приморском крае в выходные ожидается неустойчивая погода с осадками, усилением ветра и гололёдом.
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МО Сирии: два человека пострадали при израильском ударе в провинции Дамаск
Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской провинции Дамаск.
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Глава МИД Омана выразил Лаврову соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в здании подмосковного «Крокус Сити Холла».