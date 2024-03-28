Dagens Nyheter Оригинал

DN: бессилие санкций показало Западу, что Россия может обойтись без торговли с Европой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экономическая война Запада против России не дала её зачинщикам желаемого эффекта. Москва смогла создать теневой танкерный флот, нашла новые торговые маршруты и цепочки поставок. Единственный урок, который страны Запада могут извлечь из опыта введения антироссийских санкций заключается в том, что Россия может обойтись без экономических отношений с Европой, пишет Dagens Nyheter.
DN: бессилие санкций показало Западу, что Россия может обойтись без торговли с Европой
AP
После начала событий на Украине в 2022 году Запад решил «задушить» российскую экономику, тщетно пророча падение ВВП России до 35%. Поначалу велись разговоры о неизбежности краха экономической мощи России и что это лишь вопрос времени. Тем не менее по прошествии двух лет планы Запада не осуществились, сетует Dagens Nyheter.
 
Однако целью последних пакетов санкций против России было не прекращение военного конфликта, а попытка оказать политическое давление на Владимира Путина внутри страны, перекрыв поступление финансовых потоков с Запада. Санкции могут сработать только тогда, когда они применяются против страны, которая одновременно хочет торговать с Западом и заботится о том, что думает Запад.
 
В результате введения санкций Россия стала продавать меньше нефти и газа, но поскольку одновременно с этим цены на энергоносители выросли, то и доходы России от экспорта остались примерно на прежнем уровне. Россия создала «теневой флот» нефтяных танкеров, который может обойти воздвигаемые Западом препятствия. Такие страны, как Индия, Китай, Армения, Греция, Турция, ОАЭ и Сингапур, помогают Москве обойти ограничения, и чем больше времени проходит, тем лучше у неё это получается.
 
Все исследования указывают на тот факт, что санкции работают лучше всего на начальном этапе. Путин вместе со своими «друзьями» построил новые торговые маршруты и цепочки поставок. Сегодня более половины всех импортируемых в Россию товаров поступает из Китая. Западные компании ушли с российского рынка и покинули свои заводы, но Россия может с помощью Китая снова запустить их и таким образом приобрести новые виды промышленности, прибыль от которой не будет оседать за границей, как раньше.
 
В реальном выражении рост экономики России в прошлом году составил около 3%, безработица находится на низком уровне, а количество банкротств предприятий в России ниже, чем когда-либо за последние 8 лет. Западу следовало бы иметь меньшие ожидания в отношении санкций, поскольку исторических примеров эффективности экономической войны немного.
 
На сегодняшний день в мире доминируют доллар, евро и западная платёжная система SWIFT, однако чем больше их используют для экономической «войны», тем выше риск того, что страны, которые хотят быть нейтральными в конфликтах, начнут искать другие решения, и совершенно неясно, к чему это может привести. Единственный урок, который страны Запада могут извлечь из опыта введения антироссийских санкций заключается в том, что путинская Россия может обойтись без экономических отношений с Европой.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Dagens Nyheter Швеция Европа
теги
газ Европа Запад Китай нефть Россия санкции торговая война торговля экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров