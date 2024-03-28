DN: бессилие санкций показало Западу, что Россия может обойтись без торговли с Европой

После начала событий на Украине в 2022 году Запад решил «задушить» российскую экономику, тщетно пророча падение ВВП России до 35%. Поначалу велись разговоры о неизбежности краха экономической мощи России и что это лишь вопрос времени. Тем не менее по прошествии двух лет планы Запада не осуществились, сетует Dagens Nyheter.

Однако целью последних пакетов санкций против России было не прекращение военного конфликта, а попытка оказать политическое давление на Владимира Путина внутри страны, перекрыв поступление финансовых потоков с Запада. Санкции могут сработать только тогда, когда они применяются против страны, которая одновременно хочет торговать с Западом и заботится о том, что думает Запад.

В результате введения санкций Россия стала продавать меньше нефти и газа, но поскольку одновременно с этим цены на энергоносители выросли, то и доходы России от экспорта остались примерно на прежнем уровне. Россия создала «теневой флот» нефтяных танкеров, который может обойти воздвигаемые Западом препятствия. Такие страны, как Индия, Китай, Армения, Греция, Турция, ОАЭ и Сингапур, помогают Москве обойти ограничения, и чем больше времени проходит, тем лучше у неё это получается.

Все исследования указывают на тот факт, что санкции работают лучше всего на начальном этапе. Путин вместе со своими «друзьями» построил новые торговые маршруты и цепочки поставок. Сегодня более половины всех импортируемых в Россию товаров поступает из Китая. Западные компании ушли с российского рынка и покинули свои заводы, но Россия может с помощью Китая снова запустить их и таким образом приобрести новые виды промышленности, прибыль от которой не будет оседать за границей, как раньше.