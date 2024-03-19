Focus: антироссийские санкции бьют по Западу, а не по Москве
Западу пора понять, что санкции против России не дают желаемого результата. Как пишет Focus, экономические ограничения показывают лишь беспомощность в многополярном мире, где ни одна группа государств не обладает единоличным превосходством.
Как продолжает автор материала, вера во всемогущество экономических санкций не привела Запад ни к чему хорошему, утверждает экономист и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре в своей книге «Эффект бумеранга: как санкции реорганизуют мир против интересов США». По её словам, в последние годы наблюдается «санкционный перегиб».
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