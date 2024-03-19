Западу было бы неплохо перестать игнорировать экономические последствия своих санкций против России. Как пишет Focus, ограничения наносят ущерб лишь собственным экономическим интересам и политическому авторитету, а также показывают беспомощность в многополярном мире, где ни одна группа государств не обладает единоличным превосходством.

Западу пора понять, что санкции против России не дают желаемого результата. Как пишет Focus, экономические ограничения показывают лишь беспомощность в многополярном мире, где ни одна группа государств не обладает единоличным превосходством.

Как продолжает автор материала, вера во всемогущество экономических санкций не привела Запад ни к чему хорошему, утверждает экономист и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре в своей книге «Эффект бумеранга: как санкции реорганизуют мир против интересов США». По её словам, в последние годы наблюдается «санкционный перегиб».

Автор статьи выделяет несколько причин, по которым Агата Демаре права. Политикам нужно осознавать, что крупнейшая в мире сырьевая держава всегда найдёт новых клиентов. Спустя два года после начала СВО Россия демонстрирует экономическую жизнеспособность. Западные санкции имели краткосрочный эффект, который был компенсирован реорганизацией цепочек поставок и налаживанием военной экономики. В результате экономика России растёт быстрее, чем экономика Германии.

Не стоит забывать и о том, что Европейский совет на своём сайте писал, что любая альтернатива SWIFT будет означать возвращение к тем временам, «когда каждая транзакция подтверждалась по телефону и факсу». Однако на деле исключение из западной системы SWIFT лишь переманило Россию на сторону китайцев.

Кроме того, санкции приводят к росту инфляции, что на себе уже ощутила Европа. А изъятие активов, которое сегодня обсуждается, может повлечь ответную реакцию. Другие страны — Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, Южная Африка и другие — тоже могут выступить с идеей обогащения за счёт американских или европейских активов за рубежом.

Автор статьи считает, что Западу было бы неплохо перестать игнорировать экономические последствия своих санкций. Этим он наносит ущерб своим экономическим интересам и политическому авторитету.