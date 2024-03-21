Выручка, которую смогла получить Москва в 2024 году за счёт продолжающегося ухода иностранных компаний с российского рынка, уже достигла около 385 миллионов долларов. Это произошло благодаря более жёсткой налоговой политике, которая требует, чтобы покидающие страну иностранные фирмы вносили в федеральный бюджет не менее десяти процентов от продажи своих активов и выполняли другие условия, передаёт WION. Эти средства вкупе с доходами от продажи энергоносителей также помогают Москве преодолевать последствия западных санкций.

Продолжающийся отток иностранных компаний из России привёл к тому, что в 2024 году её выручка от этого уже составила 385 миллионов долларов.



Верно, и это связано с налоговой политикой в отношении ухода с рынка, которая была реализована, когда эти компании начали покидать Россию после начала спецоперации на Украине. Политика требует, чтобы они вносили в федеральный бюджет не менее десяти процентов от продажи своих активов. Этот налог в сочетании с более строгими процедурами ухода, предусматривающими получение разрешения от правительства и скидки при продаже, стал основным источником доходов для России.



И хотя западные санкции были направлены на то, чтобы подорвать российскую экономику, похоже, что страна пережила их первоначальный натиск. За счёт того, что Россия давно занимает лидирующие позиции на рынке мирового экспорта нефти, в сочетании с нынешними высокими ценами на нефть она смогла обеспечить себе важнейший финансовый буфер.



Между тем данные свидетельствуют, что её превентивные меры, включая усилия по диверсификации экономики, а также поддержку со стороны других сильных союзников, помогли смягчить немедленные последствия санкций. Однако долгосрочная экономическая картина остается неопределённой, особенно в том случае, если цены на нефть или объёмы экспорта снизятся.



Сопротивление, которое демонстрирует Россия, свидетельствует о том, что санкции не оказали настолько пагубного эффекта на российскую экономику, который первоначально ожидался. Однако это лишь краткосрочная картина, а долгосрочные экономические последствия санкций ещё предстоит полностью понять.



Более того, Россия сталкивается с надвигающимся демографическим кризисом, сопровождающимся сокращением численности населения и рабочей силы. Эти факторы в сочетании с потенциальными колебаниями на рынке нефти грозят серьёзными проблемами для будущей экономической стабильности России.



Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.