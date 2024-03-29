Немецкое правительство уверяет, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Германии, прекратив поставки газа по «Северному потоку». Однако на самом деле Москва просто не могла продолжать поставки из-за западных санкций, а вентиль в итоге перекрыла Польша — но немцев убеждают, что во всём виновата Россия.

Правительство Германии солгало парламенту в ответ на небольшой запрос о причинах энергетического кризиса и предпосылках терроризма в отношении «Северного потока», пишет Compact.

Немецкое правительство отказалось отвечать на запрос, сославшись на «заинтересованность в сохранении тайны». Дело дошло до того, что оно даже отказалось отвечать на вопрос о том, кто мог иметь мотив для подрыва, заявив, что это секретная информация. Также в 2024 году правительство в Берлине отказалось отвечать на запрос об общих расходах на закупку, хранение и уничтожение доз вакцин против коронавируса, поскольку «в отношении цен была достигнута договорённость о конфиденциальности».

В такой ситуации ни о каком парламентском контроле над правительством речи не идёт. И если парламентский контроль над правительством в стране — это фарс, то же самое относится и к демократии в этой стране.

На запрос АдГ, пытавшейся выяснить, спровоцировала ли Россия энергетический кризис в Германии, Берлин ответил сплошной ложью. Согласно ответу правительства, Россия «в значительной степени» спровоцировала энергетический кризис, «сначала сократив, а в итоге прекратив поставки газа по «Северному потоку — 1» в нарушение контракта».

Однако на самом деле проблема заключалась в том, что санкции, введённые ЕС, запрещали техническое обслуживание турбин Siemens, с помощью которых газ поступал в газопровод. Летом 2020 года турбина застряла в Канаде и не могла быть отправлена в Россию, потому что западные санкции запрещали это делать.

Тем не менее немецкую общественность заставили поверить, что Россия сокращает поставки газа через «Северный поток — 1», в то время как на самом деле западные санкции стали причиной того, что с лета 2022 года Россия смогла прокачивать по газопроводу меньшее количество газа.

О том, что именно немецкое правительство — в нарушение договора — запретило запуск «Северного потока — 2», официальный Берлин даже не упоминает. Вместо этого он объявляет, что во всём виновата Россия.

Между тем в апреле 2022 года, после того как Россия потребовала оплаты в рублях, поскольку её газовые счета были заблокированы западными странами, Польша полностью закрыла газопровод. Таким образом, именно Польша «спровоцировала или усугубила энергетический кризис с помощью конкретных мер, которые влияют на поставки энергии или источников энергии в Германию». Однако немецкое правительство утверждает, что Польша помогла смягчить энергетический дефицит, вызванный Россией, в частности поставляя нефть в Германию через Гданьск. О том, что Польша перекрыла Германии газовый кран, Берлин предпочитает не упоминать.